Vinculan a proceso al “R1” por el homicidio de Carlos Manzo

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El “R1” está relacionado con el caso Manzo. Foto: Foto: Cuartoscuro/Gob. de México

Un juez vinculó a proceso a Ramón Álvarez Ayala, alias “R1”, por su presunta responsabilidad en el homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre de 2025.

El líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es señalado por las autoridades estatales como uno de los dos autores intelectuales del homicidio, junto con Jorge Armando N., alias el “Licenciado”, también recluido.

Como medida cautelar, le impuso prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía continuará con el fortalecimiento de la carpeta de investigación antes de la siguiente etapa del proceso penal.

Así te lo informamos en Noticias en Claro:

El “R1” permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 01, mejor conocido como el “Altiplano”, en el Estado de México, donde también se encuentra El Licenciado, próximo a celebrar su audiencia en fase intermedia.

Además del crimen de Carlos Manzo, Ramón es señalado como jefe de los “Rs”, brazo operativo del CJNG con presencia en municipios de Jalisco y Michoacán.

En ambas entidades dirigía actividades de delitos contra la salud, como narcomenudeo, extorsión a los sectores aguacatero, limonero y ganadero, cobro de piso al comercio en general, homicidio, secuestro, tráfico de armas y delincuencia organizada.

Estos son los principales datos sobre Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1”:

Detención reciente: Fue capturado el 29 de julio de 2026 durante un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales en Jalisco. La detención fue confirmada por el Gabinete de Seguridad el 30 de julio .

Fue capturado el durante un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales en Jalisco. La detención fue confirmada por el Gabinete de Seguridad el . Quién es: Las autoridades lo identifican como uno de los principales operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y líder de la célula criminal conocida como los “R’s” , con operaciones principalmente en Michoacán y Guanajuato. Era considerado un colaborador cercano de la estructura encabezada por Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho”.

Las autoridades lo identifican como y líder de la célula criminal conocida como los , con operaciones principalmente en Michoacán y Guanajuato. Era considerado un colaborador cercano de la estructura encabezada por Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho”. Acusaciones: La Fiscalía lo señala como presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo , al considerar que ordenó y financió el homicidio del entonces alcalde de Uruapan, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 .

La Fiscalía lo señala como , al considerar que ordenó y financió el homicidio del entonces alcalde de Uruapan, ocurrido el . Antecedentes: Ya había sido detenido en 2012 por autoridades federales, pero recuperó su libertad en 2022 por orden judicial.

Ya había sido detenido en por autoridades federales, pero por orden judicial. Otros señalamientos: También es investigado por su presunta relación con otros hechos de alto impacto, entre ellos el feminicidio de la influencer Valeria Márquez, caso en el que las autoridades vinculan a su hijo como presunto instigador.

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