Exportación de aguacate sigue detenida; crece incertidumbre entre productores en Michoacán

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La exportación de aguacate de Michoacán hacia Estados Unidos permanece suspendida por segundo día consecutivo. Por ello, se mantiene en incertidumbre a productores, empacadores, cortadores y miles de trabajadores que dependen de esta actividad económica.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente qué originó la suspensión de los servicios de inspección estadounidenses. Mientras tanto, la cadena productiva del llamado “oro verde” permanece parcialmente detenida y los afectados advierten pérdidas millonarias si la situación continúa.

Productores de aguacate alertan pérdidas millonarias

Luis Manuel Soto Sanabria, productor de aguacate, aseguró que la suspensión mantiene sin trabajo a miles de personas en huertas y empaques, además de generar incertidumbre entre quienes dependen de la cosecha.

Hay miles de personas sin trabajar, con la incertidumbre de qué va a pasar. No nos han informado nada, pero son pérdidas millonarias.

Los productores señalaron que alrededor del 80% de la producción depende del mercado estadounidense. Si la suspensión se prolonga, parte del aguacate que alcance su punto de maduración tendría que comercializarse en el mercado nacional, con el riesgo de afectar su precio.

Soto Sanabria también denunció que los productores enfrentan problemas de extorsión e inseguridad. Relató que el pasado 3 de julio recibió amenazas acompañadas de una cruz fúnebre y un mensaje extorsivo.

Empacadores piden restablecer exportaciones a Estados Unidos

Valentín Rodríguez, empacador de aguacate, explicó que antes de la suspensión se exportaban entre 900 y mil contenedores por semana, equivalentes a 20 mil y 25 mil toneladas.

Aunque la fruta almacenada en los empaques puede conservarse hasta 30 días, advirtió que el mayor impacto es económico, ya que diariamente dejan de percibir ingresos miles de trabajadores. Según informó, tan solo la cosecha representa alrededor de 5 mil toneladas al día, con un costo cercano a 10 millones de pesos diarios para los cortadores.

Autoridades anunciaron un despliegue de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército para reforzar la seguridad en las zonas productoras. Sin embargo, los empacadores consideraron que, además del incremento de efectivos, se requieren labores de inteligencia para combatir la inseguridad y recuperar la confianza de las autoridades estadounidenses.

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