Balacera entre CJNG y Caballeros Templarios deja un muerto en Tacámbaro

| 10:11 | César Cabrera | Uno TV
Enfrentamiento en Tacámbaro, Michoacán. Foto: César Cabrera

Saldo de una persona sin vida, así como quemas de unidades y bloqueos dejó el enfrentamiento armado entre dos grupos armados en el municipio de Tacámbaro, Michoacán. Ocurrió esta mañana en la localidad de Pedernales, cuando presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Caballeros Templarios se enfrentaron a balazos.

Muere un hombre y queman vehículo

Derivado de esto, un hombre perdió la vida y se reportó la quema de un vehículo en las inmediaciones de la tenencia, lo cual ha afectado la circulación vial.

Ante esto, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán reforzó la presencia operativa en la zona y se desplegaron acciones para la búsqueda y localización de los presuntos responsables.

A las acciones se han sumado elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, además de policías municipales.

El municipio de Tacámbaro es disputado por dos grupos de la delincuencia organizada que buscan ampliar sus rutas de extorsión, producción y trasiego en la zona limítrofe con la región purépecha y Tierra Caliente.

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