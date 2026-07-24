Cae el “Conejillo”, otro implicado en homicidio de Hipólito Mora

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Detienen al “Conejillo” por homicidio de Hipólito Mora. Foto: FGE Michoacán

Fue detenido un sujeto identificado como el “Conejillo”, otro presunto implicado en el homicidio de Hipólito Mora Chávez, exlíder de los grupos de autodefensas de Michoacán, confirmó la familia del fallecido productor limonero.

Detienen al “Conejillo”, presunto implicado en homicidio de Hipólito Mora

Se trata de Rogelio Moreno Reyes, alias el “Conejo” y/o el “Conejillo”, por quien la Fiscalía General de Michoacán ofrecía una recompensa de 100 mil pesos.

De acuerdo con Guadalupe Mora, hermano del exautodefensa, la captura de este objetivo delincuencial se dio en los Estados Unidos, hace aproximadamente 15 días, según le confirmó la propia autoridad estatal.

Actualmente está en el proceso de extradición hacia México y enfrenta los cargos por lo que es señalado, como homicidio y robo calificado, así como tentativa de homicidio.

Ya pidieron su extradición de Estados Unidos

Guadalupe Mora sostuvo que sería la persona que accionó el fusil tipo Barrett calibre .50 milímetros que rompió el blindaje de la camioneta de su hermano.

“Es el que disparó con el calibre .50 mm con la que atravesó el blindaje que traía la camioneta mi hermano. Se fue para Estados Unidos y allá le llegó el karma, allá lo detuvieron, no sé por qué motivo. Ya pedí la extradición aquí con la Fiscalía, ya lo checaron ellos y me dijeron que sí, que ahí está allá con migración, pero supuestamente no lo han deportado“, aseguró.

Con el “Conejillo” ascienden a cuatro los detenidos por el crimen de Hipólito Mora Chávez, siendo Brayan “N” el primero en caer el 19 de diciembre de 2023, seguido de Rogelio Ángel “N”, alias el “Rojo”, capturado el 22 de mayo de 2024, y después por Roberto “C”, el “Betillo” o el “Taquero”, detenido a inicios de año.

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