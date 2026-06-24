Enfrentamiento en Uruapan, Michoacán, deja seis fallecidos

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Enfrentamiento en Uruapan, Michoacán. Foto: Charbell Lucio

Al menos seis civiles fueron abatidos tras un enfrentamiento registrado la madrugada de este miércoles entre presuntos delincuentes y elementos de la Guardia Nacional, en las inmediaciones de la carretera Jucutacato-Matanguarán, en Uruapan, Michoacán.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 04:40 horas, cuando el personal federal realizaba recorridos de prevención como parte de las acciones operativas del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”.

Según reportes de áreas de seguridad, tras ser agredidos por sujetos armados, los elementos de la Guardia Nacional repelieron el ataque, lo que dejó a seis agresores sin vida y el aseguramiento de dos automotores.

Al sitio arribaron refuerzos de la Guardia Civil y Guardia Nacional, por lo que la zona se encuentra asegurada.

La zona fue acordonada por las fuerzas estatales y federales en espera del personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) para realizar el levantamiento de los cuerpos y las diligencias de ley.

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