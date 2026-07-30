Familias desplazadas de Lázaro Cárdenas retornan a sus comunidades

GENERANDO AUDIO...

Familias desplazadas regresan a Lázaro Cárdenas. Foto: César Cabrera

Tras quedar en medio del fuego entre dos grupos del crimen organizado, las 90 familias que habían sido desplazadas de cinco comunidades de Lázaro Cárdenas, Michoacán, pudieron regresar a sus hogares.

Salieron desde la cabecera municipal custodiados por soldados y policías municipales fuertemente armados.

“Hace un momento estuve hablando con los encargados del operativo. Ya me dijeron que van a tener una reunión. En un momento, después de que salgan de la reunión, ellos nos van a dar una información de si ya podemos regresar toda la comunidad aquí“, dijo al respecto Gonzalo Lombera Vázquez, comisario ejidal en la comunidad de Los Amates, quien a pesar de estar otra vez en su casa, los recuerdos de los enfrentamientos volvieron a rondar por su mente.

En Los Amates, una pequeña localidad de apenas 60 habitantes, vivieron horas de terror al oír las descargas de armas de grueso calibre y la explosión de bombas arrojadas desde drones en los alrededores del pueblo.

“Bueno, inició en el día como a las 2, una de la tarde y por dentro de esa casita allí, allí volcaron una camioneta. Después pasó eso y estuvo calmado, pero no esperábamos semejante cosa, ¿no? Todos estábamos aquí cuando en la noche, de repente, escuchamos un balazo para allá, hacia arriba. Después se vinieron las descargas por media hora. Después se calmó un momento, después vuelve otro rato“, recuerda Lombera Vázquez.

Misma situación vivieron comunidades en los poblados de San Rafael, El Reino, San Juan Bosco y Los Coyotes, las cuales tuvieron que desplazarse a la tenencia de La Mira, pasando la noche en una primaria y el día en la plaza principal.

Fuentes de seguridad corroboraron que este desplazamiento se dio a raíz de que Fernando Cruz, alias el “Tena”, rompió la alianza que tenía con Los Caballeros Templarios en Arteaga, tras eliminar al jefe de plaza y sus dos escoltas.

Autoridades delos tres niveles de Gobierno se comprometieron a mantener una vigilancia permanente en la zona, la cual ya dio sus primeros resultados con la detención de un hombre y el aseguramiento de un arma larga en San Juan Bosco.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.