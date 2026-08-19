Jalisco y Guanajuato refuerzan seguridad tras narcobloqueos en Michoacán

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Narcobloqueos: Jalisco y Guanajuato refuerzan vigilancia Foto: Charbell Lucio

Los gobiernos de Jalisco y Guanajuato reforzaron la vigilancia en sus límites con Michoacán luego de los operativos de seguridad y hechos violentos registrados este miércoles en distintos municipios de esa entidad, donde se reportaron bloqueos de carreteras y quema de vehículos.

Jalisco activa operativo de vigilancia en frontera con Michoacán

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que desde las primeras horas se estableció una coordinación entre el gabinete de seguridad estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional.

“No se ha registrado ningún incidente en nuestro territorio, pero seguimos atentos ante cualquier eventualidad”, señaló el mandatario.

La Policía del Estado de Jalisco confirmó la activación de un protocolo de vigilancia con elementos de las policías Preventiva Estatal, Regional y de Caminos.

El despliegue se concentra principalmente en municipios fronterizos con Michoacán, entre ellos La Barca, Ayotlán y Degollado.

De acuerdo con las autoridades, los hechos registrados en Michoacán afectaron al menos 10 municipios y dejaron alrededor de 12 bloqueos en vías y carreteras.

Debido a operativos de seguridad realizados en el estado de Michoacán, hoy desde muy temprano se estableció una coordinación operativa desde el gabinete de seguridad estatal con @Defensamx1, @SSPCMexico y @GN_MEXICO_ en los límites de Jalisco y este estado. Hasta este momento no… — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) August 19, 2026

Guanajuato refuerza seguridad en municipios fronterizos

En Guanajuato, las autoridades también incrementaron la presencia de elementos de seguridad en los municipios colindantes con Michoacán, luego de los reportes de quema de vehículos y actos violentos.

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo informó que se mantiene una presencia operativa y coordinación permanente para proteger a la población guanajuatense.

En municipios como Pénjamo, autoridades señalaron que hasta el momento no se han registrado hechos similares a los ocurridos en Michoacán.

La gobernadora aseguró que, gracias a estas acciones de coordinación y prevención, no se han registrado incidentes en Guanajuato relacionados con los hechos ocurridos en la entidad vecina. “Aquí seguimos trabajando por nuestra gente”, expresó García Muñoz Ledo

Ante los hechos registrados en carreteras de #Michoacán, en los límites con #Guanajuato, la Secretaría de Seguridad y Paz mantiene vigilancia y monitoreo permanente en la zona, en coordinación con autoridades de los distintos órdenes de gobierno.



Hasta el momento no se reportan… pic.twitter.com/uSlZXvOSbN — Secretaría de Seguridad y Paz (@pazgobgente) August 19, 2026

Piden informarse por canales oficiales

Los gobiernos de Jalisco y Guanajuato señalaron que mantienen vigilancia en las zonas limítrofes con Michoacán y permanecen atentos ante cualquier eventualidad.

Las autoridades pidieron a la población mantener la calma y consultar únicamente fuentes oficiales, debido a que durante situaciones de violencia pueden difundirse en redes sociales versiones falsas o información no confirmada.

Hasta el momento, no se reportan incidentes en territorio de Jalisco ni Guanajuato relacionados con los hechos registrados en Michoacán.

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