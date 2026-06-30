Fiscalía de Michoacán descarta participación del “Bótox” en asesinato de Hipólito Mora; confirma “varios” detenidos

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En Michoacán, el “Bótox” sigue bajo investigación. Foto: Getty Images / Ilustrativa

César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias el “Bótox”, líder del grupo “Los Blancos de Troya”, detenido a finales de enero de 2026, no participó en el ataque en el que perdió la vida Hipólito Mora Chávez, iniciador de los grupos autodefensas de Michoacán, reveló la Fiscalía General del Estado (FGE).

¿Qué se sabe del caso Hipólito Mora?

Israel Vega Rodríguez, encargado de despacho de la FGE, expuso que las investigaciones apuntan hacia otro grupo criminal del que ya se ha detenido a “varias” personas implicadas en el atentado de hace tres años ocurrido en la tenencia Felipe Carrillo Puerto, municipio de Buenavista, en donde también perdieron la vida los cuatro escoltas del exautodefensa de La Ruana.

“Hasta donde vemos en la parte de las líneas de investigación del homicidio de Hipólito Mora, no se tiene alguna línea de investigación que nos señale la participación directa del ‘Bótox’ en la privación de la vida de este personaje; nos indica que se dirige hacia otro grupo criminal del cual ya han sido detenidas varias personas. En este momento no tengo el número preciso. Lo que sí es que son más de dos los detenidos por este homicidio”, reveló.

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