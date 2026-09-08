Grecia Quiroz pide a la FGR atraer el caso del asesinato de Carlos Manzo

GENERANDO AUDIO...

Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan. Foto: Cuartoscuro

A10 meses del asesinato de Carlos Manzo, su viuda y actual presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar que la institución atraiga la investigación del crimen.

Quiroz García aseguró que busca que el caso avance y pidió que la investigación por el homicidio de Carlos Manzo se mantenga alejada de intereses políticos.

Grecia Quiroz confía en la FGR para investigar asesinato

La presidenta municipal explicó que desde hace algunos meses buscó un acercamiento con la Fiscalía General de la República.

Quiroz acudió a solicitar formalmente que la institución federal atraiga la carpeta de investigación relacionada con el asesinato de su esposo.

“Venimos a solicitar a la Fiscalía General de la República que la carpeta de investigación de Carlos Manzo sea atraída precisamente por esta… A 10 meses del asesinato, creo que es importante que la Fiscalía General de la República sea quien atraiga el caso… Estoy aquí porque confío”, Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, Michoacán

Grecia Quiroz señaló que, tras 10 meses del asesinato, considera importante que la FGR se haga cargo de las investigaciones.

La alcaldesa afirmó que confía en la institución federal y sostuvo que su visita tiene como objetivo buscar avances y claridad en el caso.

“No estoy aquí por un tema electoral”: Grecia Quiroz

Durante su encuentro con medios, Grecia Quiroz también respondió a los señalamientos sobre una posible intención electoral detrás de su visita a la Fiscalía.

La presidenta municipal rechazó esa versión y aseguró que su presencia en la FGR responde únicamente a una demanda de justicia.

“Yo no estoy aquí por un tema electoral, estoy por un tema de justicia y de aclaración en el tema del asesinato de mi esposo”, Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, Michoacán

La alcandesa también pidió evitar que el homicidio de Carlos Manzo sea utilizado o llevado al terreno político.

“Ya es justo que el tema del homicidio de Carlos no se politice de ninguna manera” Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, Michoacán

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.