Encuentran sin vida a cinco personas en Zamora; Caballeros Templarios, detrás del crimen, confirma FGE

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Cuerpos hallados en Zamora, Michoacán. Foto: Charbell Lucio

La mañana de este miércoles, los cuerpos sin vida de cinco personas fueron localizados en el municipio de Zamora, Michoacán.

Se trata de cuatro hombres y una mujer que presentaban lesiones por disparos; sus restos fueron ubicados en un canal de agua de riego de la colonia Primero de Mayo.

Tras este hallazgo, el fiscal general del Estado, Carlos Torres Piña, confirmó que el crimen fue perpetrado por integrantes del grupo delictivo Los Caballeros Templarios.

“Zamora y Jacona es una de las zonas donde hay un constante conflicto entre estos tres grupos delincuenciales, los que operan en la región de Los Reyes, conocidos como La venada, el Cártel Jalisco y Los Templarios. En esta zona, por las primeras informaciones que tenemos, quienes generan esta agresión es el grupo de los Templarios, que justo es hacia la sierra, hacia el Cerro donde ellos tienen cierta movilidad y de esta parte del estado bajan a la Comunidad de Primero de Mayo y agreden a estas cinco personas; entiendo que hay dos lesionados más”. Carlos Torres Piña / fiscal del estado de Michoacán

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