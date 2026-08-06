Investigan video de Carlos Manzo con la “Quiringua”, presunto líder del Cártel de “Los Reyes”

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Investigan video de Carlos Manzo con la “Quiringua”. Foto: Cuartoscuro

En redes sociales ha comenzado a compartirse un video en el que supuestamente aparece Carlos Manzo, quien fuera alcalde de Uruapan, junto a Alfonso “N”, alias la “Quiringua”, presunto líder del Cártel “Los Reyes”, por lo que las autoridades de Michoacán informaron que ya están investigando la veracidad de esta grabación.

Fiscalía de Michoacán ya investiga presunto video de Carlos Manzo junto a la “Quiringua”

Usuarios en redes sociales han comenzado a compartir un video en el que presuntamente aparece Carlos Manzo junto a Alfonso “N”, la “Quiringua”, quien hace unos días fue detenido por elementos del Ejército Mexicano en el municipio de Los Reyes, en el estado de Michoacán.

Un sujeto que es señalado como presunto líder del Cártel de “Los Reyes” y por quien además autoridades de Estados Unidos ofrecían una recompensa de hasta 5 millones de dólares (mdd) por información que condujera a su detención.

De acuerdo con la Fiscalía General de Michoacán, ya están investigando la veracidad de este video en el que, supuestamente, quien fuera alcalde de Uruapan aparece junto a este criminal detenido este fin de semana pasado.

Fue durante una conferencia de prensa del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, que el vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal, Israel Vega Rodríguez indicó que ya están llevando a cabo una investigación sobre esta grabación.

“La existencia de este video, donde se muestra al parecer al extinto alcalde Carlos Manzo con personajes de la delincuencia, es un tema que se está agotando de manera reciente para ver la temporalidad en que fue tomado el video y se está siguiendo una investigación para el análisis digital de este video para que se pueda identificar“, informó.

¿Qué se muestra en el video?

En el video de casi un minuto de duración, el cual se comparte en redes sociales, se puede observar a Carlos Manzo, quien fuera alcalde de Uruapan, sentado en lo que parece ser un evento social, rodeado de varias personas.

Según usuarios, una de ellas es el reciente detenido Alfonso “N”, alias la “Quiringua”, presunto líder del Cártel de “Los Reyes”.

Incluso en la grabación se puede ver que quien fuera presidente municipal en Uruapan, saluda a la cámara, alzando el pulgar de su mano derecha a quien lo graba.

También lo que llama la atención, es que casi al finalizar el video, se muestra que igual hay hombres con armas largas en el evento, así como con equipo táctico.

Hasta el momento, las autoridades federales y de Michoacán no han dado mayor información sobre esta grabación, como si realmente quien aparece junto a Carlos Manzo es la “Quiringua”.

Circula en redes video del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, junto a Alfonso 'F', alias “La Quiringua”, líder del Cártel de Los Reyes. La Fiscalía de Michoacán ya investiga el material. pic.twitter.com/O695C3TnVr — José García Piña (@JoseVascoG) August 5, 2026

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