Célula ligada al asesinato de Carlos Manzo obtenía hasta 18 mil mdp al año por extorsión: Fiscalía

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Fiscalía de Michoacán. Foto: Uno TV

La Vicefiscalía de Michoacán informó que la célula criminal señalada por el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, obtenía ingresos de hasta 18 mil millones de pesos al año mediante el cobro de piso a productores de aguacate y limón. La estimación fue presentada durante una conferencia de prensa como parte de las investigaciones del caso.

Extorsión a productores de aguacate generaba millonarias ganancias

De acuerdo con la autoridad, Jorge Armando N., alias el “Licenciado”, identificado como uno de los presuntos coautores intelectuales del homicidio de Carlos Manzo, obtenía importantes recursos mediante cuotas impuestas a la industria aguacatera.

La Fiscalía estimó que únicamente por el cobro de piso al llamado “oro verde” el presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) percibía alrededor de 7 mil 200 millones de pesos.

Según las investigaciones, exigía entre 1 y 2 pesos por kilogramo de aguacate durante las temporadas de precios bajos. Cuando aumentaba la demanda, la cuota presuntamente subía a 5 o 6 pesos por kilo, lo que podría representar ingresos de hasta 10 mil 800 millones de pesos anuales, considerando una producción estatal cercana a 1.8 millones de toneladas.

Limoneros también eran víctimas del cobro de piso

La Vicefiscalía señaló que la red criminal también obtenía recursos de la producción de limón.

En este caso, el operador identificado como Gerardo N., alias el “Congo”, presuntamente recaudaba entre mil 713 y 3 mil 426 millones de pesos al año mediante cuotas de 1 a 2 pesos por kilogramo.

Las estimaciones se basan en una producción anual de 856.7 millones de kilogramos de limón en el estado.

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