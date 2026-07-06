Tercera Feria de la Corunda y el Churipo en Morelia: lugar y fechas

GENERANDO AUDIO...

Tercera Feria de la Corunda y el Churipo en Morelia. Foto: Cuartoscuro.

Ya se anunció que se organizará la Tercera Feria de la Corunda y el Churipo en Morelia, Michoacán, por lo que acá te contamos en qué fechas se llevará a cabo, así como el lugar en el que se realizará y hasta el horario en el que los visitantes podrán visitarla.

Habrá Tercera Feria de la Corunda y el Churipo en Morelia

A través de redes sociales se comenzó a compartir el anuncio de que habrá una Tercera Feria de la Corunda y el Churipo en la ciudad de Morelia, Michoacán, un evento que busca difundir la cocina tradicional del estado.

El principal objetivo de este evento, mencionan los organizadores, es promover la gastronomía de Michoacán, pero también impulsar la economía de comercios de comida locales.

Y es que como se menciona en el cartel de la feria, en ésta se reunirán cocineras tradicionales, panaderos, mezcaleros, textileros, productores, artesanos y emprendedores para ofrecer a las y los visitantes los productos locales más típicos.

Lugar, fechas y horario de la Feria de la Corunda y el Churipo

Con motivo también del Día de la cocinera y el cocinero tradicional, la tercera edición de la Feria de la Corunda y el Churipo se organizará en la Casa de Cultura de Morelia, Michoacán.

Este evento comenzará el próximo viernes 10 y terminará el domingo 12 de julio de 2026. Los visitantes podrán consumir los productos de los comerciantes locales en un horario de las 8:00 a las 19:00 horas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.