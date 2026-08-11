Gobierno reconoce extorsiones de grupos delictivos contra productores en Michoacán

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Extorsiones contra productores. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

El Gobierno federal reconoció que varios grupos delictivos extorsionan en Michoacán, principalmente a productores, comerciantes, transportistas e inspectores relacionados con actividades de exportación como el aguacate.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que la alerta emitida por Estados Unidos el pasado 5 de agosto no fue consecuencia de una amenaza directa contra sus inspectores, sino de información de seguridad que recibió la Embajada estadounidense y compartió con autoridades mexicanas.

“Son distintos grupos que amenazan o que cobran extorsión a varios productores de limón o amenazan a inspectores, no es una sola célula delictiva”. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

García Harfuch señaló que son distintos grupos criminales los que amenazan o cobran extorsiones a productores de la región.

El funcionario explicó que las alertas compartidas por la Embajada de Estados Unidos fueron atendidas por autoridades mexicanas mediante una mesa de trabajo.

Aclaró que no existió una amenaza directa contra inspectores estadounidenses y que, después de las acciones coordinadas entre ambos países, las actividades pudieron reanudarse a la brevedad.

“No fue una amenaza, fueron alertas que recibió la Embajada de Estados Unidos y que nosotros atendimos, no fue una amenaza directa hacia ellos, fue información obtenida por la embajada que nos compartió, deciden poner una alerta, se hizo una mesa de trabajo en la Embajada y prácticamente se reanudó a la brevedad posible”. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Cateos contra extorsionadores dejan 12 detenidos

Como parte del reforzamiento de la seguridad y de las investigaciones contra estos grupos, autoridades realizaron 11 cateos simultáneos en Uruapan y otros municipios de Michoacán.

De acuerdo con García Harfuch, las diligencias derivaron de una investigación por extorsión contra productores, trabajadores, comerciantes, transportistas y empacadoras de la región.

“Se realizaron 11 cateos simultáneos en Uruapan y en otros municipios, las diligencias derivaron de una investigación por extorsión contra productores, trabajadores, comerciantes, transportistas y empacadoras de la región, principalmente de los sectores aguacatero, ganadero y cárnico”. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Como resultado de los operativos fueron detenidas 12 personas, señaladas por su presunta vinculación con células delictivas dedicadas al cobro y recolección de cuotas en efectivo y en especie. El secretario indicó que los detenidos están señalados directamente por su presunta participación en el cobro de extorsiones.

“Fueron detenidas 12 personas vinculadas con células delictivas dedicadas al cobro y recolección de cuotas en efectivo y en especie, todos los detenidos están señalados de manera directa en el cobro de la extorsión”. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

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