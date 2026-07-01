Vinculan a proceso al “Sierra 1” y a su pareja por armas, droga y cohecho

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El “Sierra 1” y su pareja, Nayeli N, fueron vinculados a proceso.Foto:César Cabrera

Ernesto Rafael “N”, alias el “Sierra 1”, y su pareja, Nayeli “N”, fueron vinculados a proceso por los delitos de cohecho, portación de armas de fuego y delitos contra la salud en su modalidad de posesión.

En la reanudación de la audiencia, que inició en un primer momento el pasado sábado, el juez de control, Gerardo Nava Mejía, consideró que los datos de prueba expuestos por la parte acusatoria fueron “mínimos pero suficientes”.

En lo que se refiere al delito de cohecho y contra la salud, la medida cautelar fue de prisión preventiva oficiosa, mientras que para la portación de armas se trató de oficiosa. Ambos permanecerán recluidos en el Centro Penitenciario de Delitos de Alto Impacto No. 01.

Sin embargo, se hizo la precisión que en los dos últimos delitos, tanto el “Sierra 1” como su pareja son considerados presuntos coautores, y en el supuesto intento de soborno sólo es señalado Ernesto Rafael.

El “Sierra 1” habría ofrecido 100 mil pesos a un agente de seguridad

Previo a la resolución del juez, donde se fijó un mes de plazo para la investigación complementaria, se expuso que el “Sierra 1” habría ofrecido 100 mil pesos a un agente de seguridad al momento de ser detenido al interior de su habitación.

Según el Informe Policial Homologado, el imputado solicitó al policía tener acceso a un dispositivo celular para comunicarse con su hermano, Alfredo “N”, alias el “Sierra 2”, a fin de poder proporcionarle el recurso.

Por otro lado, el juez de control reclasificó el delito de daños contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, ya que no se tuvo una prueba alguna que lo acreditara, por ejemplo, una denuncia anónima, partiéndose sólo del supuesto.

Pese que se encontraron cuatro dosis de metanfetamina y dos de cocaína empaquetada al interior de un cajón, esto no implicaba que su fin fuese la comercialización, expuso el juez de control.

En una parte de la audiencia, el “Sierra 1” y su pareja denunciaron supuestos casos de tortura. Según la defensa, Nayeli presenció cómo fue maltratada su hija menor de 16 años al momento de ser extraída del domicilio cateado.

La menor, que junto con su hermano está bajo resguardo del Sistema DIF Michoacán, recibe tratamiento psicológico, agregó la parte defensora. Al respecto, Ernesto Rafael reforzó el señalamiento y de manera breve expresó: “Hubo tortura hacia mí y mi familia“.

El juez de control terminó por desechar los señalamientos, al asegurar que para la cumplimentación del cateo se envió a personal especializado en atención de víctimas y, según dictámenes médicos presentados por el agente del Ministerio Público, ni los imputados ni sus familiares llegaron a presentar lesiones.

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