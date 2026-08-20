“No es un personaje menor”: “Tío Lako” y su peso dentro del CJNG

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El operativo federal realizado el miércoles en Michoacán contra una célula vinculada con Heraclio Guerrero Martínez, “Tío Lako”, provocó bloqueos y quema de vehículos en distintos puntos del estado. Fuerzas federales detuvieron a 12 integrantes de su grupo, entre ellos una mujer identificada como su pareja y otra como su hija.

En entrevista, el periodista especializado en seguridad, José Luis Montenegro, explicó que la importancia de “Tío Lako” radica en el papel que las autoridades le atribuyen como líder regional de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la zona limítrofe entre Michoacán y Jalisco.

“Ése es el gran nivel de influencia y el poderío que tiene este hombre, quien es el líder regional y operador del CJNG en los límites de Michoacán y Jalisco. No es un personaje menor, es un personaje de alto calado”.

¿Qué relación tiene con la caída del “Mencho”?

Montenegro señaló que el grupo conocido como Los Guerrero estaría relacionado con actividades como narcotráfico, extorsión y robo de combustible.

“Después de la caída del ‘Mencho’, él se perfilaba para ser uno de los sucesores del Cártel Jalisco Nueva Generación. El ‘Tío Lako’ ordena, el 22 de febrero, el asesinato de 25 guardias nacionales en Jalisco”.

Tras las capturas se registraron más de 20 bloqueos y afectaciones a carreteras en diferentes municipios, en una reacción atribuida a integrantes del grupo criminal.

Fausto Corrales, otro caso que genera preguntas

Durante la misma entrevista, Montenegro habló sobre la detención de Fausto Corrales, realizada por la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México.

“Fausto Corrales es el último, si no es, pues sí, más bien es el último testigo vivo que existe en esta trama criminal del secuestro del ‘Mayo’ Zambada y del asesinato de Héctor Melesio Cuén.”

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