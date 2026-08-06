Los “Murciélagos” del Ejército blindan el cielo de Tierra Caliente, Michoacán

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No es un escuadrón cualquiera, es uno de los grupos de mayor élite del Ejército Mexicano que a raíz del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia implementado hace ocho meses, los “Murciélagos” blindan el cielo de la región de Tierra Caliente.

La figura de un murciélago hace referencia al nombre de esta agrupación integrada por 180 elementos altamente entrenados en operaciones nocturnas, sigilo e incursiones de alto impacto.

“Esta fuerza se integra con personal de pilotos, una aeronave UH-60, personal de pilotos, copilotos, artilleros y una fuerza helitransportada, integrantes del grupo de fuerzas especiales, con medios de comunicación, de enlace tierra-aire con volumen de fuego suficiente”. Mayor de Infantería, Alfredo Rodríguez, comandante de las fusas

Los elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano realizar operaciones de alto riesgo contra organizaciones criminales en la entidad.

Los “Murciélagos” del Ejército Mexicano. Foto: César Cabrera

Así operan los “Murciélagos”

Desde el 30 Batallón de Infantería, este personal sobrevuela el cielo de Apatzingán por medio de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana, portando armas de grueso calibre, equipo táctico y lentes con visión nocturna.

Para ser un “murciélago” se requiere pasar por una capacitación de 15 semanas, superando evaluaciones médicas, psicológicas y exámenes físicos de alto rendimiento.

Los que logran pasar las pruebas reciben instrucción en tiro avanzado, medicina táctica militar, combate urbano, operaciones aeromóviles, como infiltración y exfiltración, manejo de explosivos y radiocomunicaciones.

De acuerdo con el mayor de Infantería, Alfredo Rodríguez, comandante de las fusas (Fuerzas en Situación de Alerta), el tiempo que requiere este escuadrón para movilizarse o desplegarse desde que se les da el alertamiento es de 12 minutos, para equiparse y estar arriba de una aeronave.

La presencia de los “Murciélagos” del Ejército Mexicano ha permitido asestar golpes significativos al crimen organizado, ya sea con la detención de objetivos delincuenciales o al hacerle frente a los ataques durante recorridos de vigilancia.

Los rescates operativos que llevan a cabo son de acuerdo a los reconocimientos que realiza el personal militar y si son agredidos, se les alerta de inmediato y, dependiendo de la misma, pueden llevar a cabo un apoyo cercano o una evacuación aeromédica.

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