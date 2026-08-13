Estados Unidos reanuda actividades en Michoacán este 13 de agosto; mantiene alerta de viaje nivel 4

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Foto: AFP

El Gobierno de Estados Unidos reanudará sus actividades en todo el estado de Michoacán este jueves 13 de agosto de 2026, informó la Misión de Estados Unidos en México mediante una alerta de seguridad.

La decisión ocurre tras una suspensión temporal de operaciones iniciada el 5 de agosto, cuando el gobierno estadounidense detuvo actividades de su personal en la entidad debido a una amenaza contra intereses estadounidenses.

Estados Unidos reconoce coordinación con México

En su declaración de este 13 de agosto, Ron Johnson reconoció al Gobierno de México y a su Gabinete de Seguridad por las acciones y la coordinación que permitieron la reanudación total de las actividades estadounidenses en Michoacán.

El embajador indicó que Estados Unidos continuará monitoreando las condiciones de seguridad y ajustará sus operaciones conforme sea necesario.

Johnson señaló que la prioridad continúa siendo la seguridad del personal estadounidense y de los habitantes de Michoacán.

El funcionario también relacionó la reanudación con la cooperación entre los gobiernos del presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, y sostuvo que el trabajo conjunto busca proteger a la población, la producción de alimentos, las cadenas de suministro y el comercio entre ambos países.

Reanudación de actividades y situación actual Con la reanudación anunciada para el 13 de agosto, la Misión de Estados Unidos en México no detalló si todas las operaciones regresarán a la normalidad de forma inmediata, pero confirmó el restablecimiento de actividades en la entidad. A pesar de ello, Michoacán continúa clasificado como nivel 4 en la advertencia de viaje de Estados Unidos, la categoría más alta, en la que se recomienda no viajar debido a riesgos de seguridad. Recomendaciones para ciudadanos estadounidenses El gobierno estadounidense pidió a sus ciudadanos en Michoacán mantenerse informados a través de medios locales y mantener comunicación constante con familiares y amigos sobre su ubicación y estado. También recomendó registrarse en el Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes (STEP), que permite recibir alertas de seguridad y asistencia en caso de emergencia. En situaciones de riesgo, se exhorta a llamar al 911.

Contexto: suspensión previa afectó al sector del aguacate

El pasado 5 de agosto, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) suspendió de manera temporal las labores de sus Oficiales Regulatorios en Michoacán, quienes supervisan el cumplimiento del plan de exportación de aguacate hacia el mercado estadounidense.

Esta medida impactó directamente a la industria aguacatera, ya que dichos inspectores verifican los procesos en los empaques autorizados para exportación.

Foto: Reuters

La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) informó en su momento que recibió una alerta de seguridad sobre la suspensión, lo que generó afectaciones operativas en la cadena de exportación.

Entre las medidas aplicadas entonces, se estableció que únicamente se procesaría el aguacate recibido el 4 de agosto bajo supervisión previa, mientras que el fruto descargado posteriormente no podía ser procesado, aunque sí descargado, y se suspendieron los embarques de exportación.

Canales de asistencia consular

La Misión de Estados Unidos en México recordó que los ciudadanos pueden solicitar apoyo a través de la Embajada y los consulados estadounidenses.

Desde México: (55) 2579-2000

Desde Estados Unidos: 011-52-(55)-2579-2000 o 301-985-8843

Departamento de Estado (Asuntos Consulares): +1-888-407-4747 y +1-202-501-4444

Las autoridades estadounidenses reiteraron que mantienen comunicación permanente con sus ciudadanos y que cualquier actualización relevante será difundida por canales oficiales.

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