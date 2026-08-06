Cada día sin exportar aguacate a EE. UU. cuesta hasta 15 millones de dólares: empresario de Michoacán

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Michoacán produce 2 millones de toneladas anuales de aguacate. Foto: Cuartoscuro

El tercer cierre de las exportaciones de aguacate mexicano hacia Estados Unidos por motivos de seguridad volvió a encender las alertas entre productores y empacadores de Michoacán, principal estado exportador del país.

Juan Carlos Venegas Álvarez, empresario aguacatero en Michoacán, afirmó que la decisión tomó por sorpresa al sector y recordó que es la tercera ocasión en poco más de cuatro años que las exportaciones se detienen por incidentes relacionados con la seguridad de personal estadounidense. Cada día de este cierre, explica, está provocando pérdidas de entre 10 y 15 millones de dólares.

“Pues es sorpresivo, lo hemos pasado en dos ocasiones en el pasado. Recordarás en el 2022 fue por un tema de una amenaza de un ingeniero de USDA vía telefónica; en el 2024 fue por temas de inseguridad también contra dos ingenieros de USDA, y en esta ocasión lo está manejando el gobernador como un tema de inseguridad, mas no dice qué es lo que pasó a ciencia cierta”, comenta Venegas Álvarez, en entrevista con Uno TV.

Las actividades oficiales e inspecciones del USDA fueron suspendidas el 5 de agosto de 2026 después de una alerta de seguridad relacionada con “amenazas contra intereses y funcionarios estadounidenses en la entidad”. La medida impide temporalmente la inspección y embarque de nuevos cargamentos hacia el mercado estadounidense.

Hasta 15 millones de dólares diarios en riesgo

Para Venegas, la principal consecuencia de la suspensión es el impacto económico inmediato. El empresario señaló que las exportaciones de aguacate a Estados Unidos generan alrededor de 3 mil 500 millones de dólares anuales, por lo que cada día sin operaciones representa pérdidas millonarias para el sector.

“Recordemos que el aguacate deja un ingreso, producto de las ventas al mercado de Estados Unidos, de alrededor de 3 mil 500 millones de dólares anuales, si tú lo divides, por darte una cifra un poquito más exacta, entre los 365 días del año, pues más o menos te va a dar un 10, 15 millones de dólares diarios por cada día que se para este sector.

“Obviamente, la afectación directa a 200 trabajadores que dependen de este sector, más aparte los empleos indirectos que genera, a grandes rasgos. Porque mueve la economía de Michoacán e, incluso, este sector aporta bastante para el producto interno bruto del país”, comparte el empresario.

Las cifras del comercio exterior muestran la relevancia económica del producto. Durante 2025, México exportó cerca de 1.28 millones de toneladas de aguacate con un valor aproximado de 3 mil 696 millones de dólares, de las cuales 87% tuvieron como destino Estados Unidos.

La temporada apenas comienza y ya enfrenta un freno

Venegas explicó que el ciclo de exportación 2026-2027 inició apenas hace uno o dos meses y que los meses de mayor movimiento comercial están por comenzar.

Según indicó, entre 80% y 85% de la fruta producida en Michoacán se dirige normalmente al mercado estadounidense, por lo que una interrupción, incluso de unos cuantos días, tiene efectos inmediatos sobre la comercialización.

“Es un impacto grande el hecho de parar un solo día, porque si bien la fruta por esta temporada en la que estamos, está verde y se mantiene varios meses en el árbol, pues se va saturando el producto y eso genera que si se llegan a abrir en un mes, dos meses, las exportaciones, se va a saturar rápido el mercado y no va a agarrar muy buen precio, lo que generará una pérdida para el productor”, indica el entrevistado.

Además de la incertidumbre comercial, el empresario mencionó que la actual temporada de lluvias representa un riesgo adicional para quienes mantienen la fruta en campo mientras esperan la reanudación de las exportaciones.

“Si le cae una granizada y se cae la fruta o se daña el huerto, pues en automático le genera la pérdida de una cosecha a un productor”, cuenta.

Empaques y exportadores enfrentan cancelaciones y costos

La suspensión también afecta a los empaques que ya tenían programados envíos semanales hacia Estados Unidos. De acuerdo con información oficial, la fruta inspeccionada hasta el 4 de agosto podrá exportarse, mientras que la recibida a partir del 5 de agosto únicamente podrá descargarse y resguardarse en los empaques autorizados.

Venegas señaló que la interrupción obliga a cancelar embarques y altera compromisos adquiridos con clientes estadounidenses.

“Todo esto representa pérdidas, aunado a los salarios, a los trabajadores, a los temas de seguridad de los trabajadores, en fin, se daña toda una estructura que genera un importante derrame económico en Michoacán, en Uruapan y en todo el país“, argumenta Venegas.

El mercado nacional no podría absorber toda la producción

Ante la posibilidad de que la suspensión se prolongue, los productores contemplan alternativas para colocar la fruta. Sin embargo, Venegas Álvarez considera que el mercado interno tendría dificultades para absorber el volumen que normalmente cruza la frontera. “La verdad yo creo que los saturaríamos rapidísimo”, afirmó.

El empresario explicó que Michoacán produce alrededor de dos millones de toneladas anuales de aguacate y advirtió que la sobreoferta presionaría los precios a la baja.

“Se saturaría el mercado nacional rápido, obviamente eso generaría que el precio del aguacate baje y pues ahora sí que nos queda la alternativa de intentar acomodarlo y buscar otras alternativas como el tema del guacamole y también comercializarlo en México o en otros destinos”, dice.

También señaló que otra posibilidad sería buscar mercados en otros países, aunque ello implicaría nuevas certificaciones y un proceso de ajuste que podría tomar entre uno y dos años.

“A los productores no les quedaría de otra más que dos alternativas, una es intentar buscar cliente para el mercado nacional, obviamente a un precio más bajo y por otro lado, algunos otros productores pues tendrían la necesidad de buscar clientes para exportar fruta a otros países, a otros continentes”.

Un cierre que se repite por tercera ocasión

La suspensión actual se suma a otros dos episodios recientes. El 11 de febrero de 2022 las inspecciones se detuvieron después de que un trabajador del programa fitosanitario recibió una amenaza telefónica. Posteriormente, el 15 de junio de 2024, las importaciones de aguacate y mango fueron suspendidas luego de que dos inspectores estadounidenses fueran retenidos durante un bloqueo carretero en Aranza, municipio de Paracho.

Para Venegas, la repetición de estos episodios mantiene al sector en constante incertidumbre.

“Esperemos no dure mucho, pero si eso llegara a suceder, pues bueno, a los productores no les quedaría de otra más que dos alternativas”, indicó al referirse a una eventual prolongación del cierre.

Gestiones para reactivar las exportaciones

El empresario dijo que la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México sostuvo reuniones con autoridades federales para buscar una solución inmediata.

Según relató, la Presidenta de México informó sobre una estrategia de seguridad y anunció acercamientos con autoridades estadounidenses para definir los puntos necesarios para reabrir las exportaciones.

“Esperemos que así sea, yo le hago un llamado muy enérgico a la presidenta de México, al gobernador de Michoacán, para que no descuiden ni un segundo este tema, y que no pase a mayores porque, te repito, día con día que pasa, son días de pérdidas económicas, pero también días en donde nuestro sector sigue en la incertidumbre y donde muchos empleos en Michoacán se mantendrían en incertidumbre total”, afirma.

Llamado a la organización del sector

Mientras continúan las negociaciones para restablecer las inspecciones, Venegas llamó a productores, empacadores, maquiladores, transportistas y trabajadores vinculados a la industria a mantenerse unidos ante cualquier escenario.

“Creo que es momento de que los michoacanos empecemos a organizarnos, empecemos a sumarnos, a levantar la voz y estar atentos y obviamente de forma prudente”, indica.

Con la suspensión aún sin fecha definida para concluir, la principal preocupación en la zona aguacatera sigue siendo la misma: que cada jornada sin exportaciones continúe acumulando pérdidas económicas para una de las cadenas agroexportadoras más importantes de México.

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