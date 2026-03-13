Vinculan a proceso al “Congo” por extorsión y crimen de Carlos Manzo

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Vinculan a proceso al “Congo”, señalado por asesinato de Manzo: Foto:Charbell Lucio

Gerardo “N”, alias el “Congo”, presunto operador de un grupo delictivo en la región de Uruapan, Michoacán, y que está relacionado con el homicidio del alcalde Carlos Manzo, fue vinculado a proceso y puesto en prisión preventiva oficiosa por un juez de control.

Vinculan a proceso al “Congo” por delitos contra la salud

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que logró acreditar su participación en delitos contra la salud y posesión de cartuchos y cargadores para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Además, las investigaciones señalan al “Congo” como un actor fundamental en el atentado contra el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre de 2025, pues se le identifica como el encargado de la movilidad y enlace que contactó a otros involucrados directos en el ataque.

Asimismo, está implicado en la extorsión a productores de aguacate y limón en las regiones de Uruapan y Apatzingán, y, presuntamente, participó en una serie de secuestros y homicidios.

Su detención fue el resultado de un operativo coordinado entre la FGE, Sedena, Semar, FGR, Guardia Nacional y SSP.

Detención fue resultado de operativo interinstitucional

El “Congo” operaba bajo las órdenes de Jorge Armando “N“, alias el “Licenciado“, uno de los autores intelectuales del asesinato de Carlos Manzo.

La detención de Gerardo “N” se sumó a la lista de otras 20 personas detenidas por su participación directa e indirecta en el crimen contra el munícipe de Uruapan.

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