Aylín, Kimberly, Karol, Michelle y Claudia: las estudiantes de la UAEM asesinadas en Morelos

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Van 5 estudientes de la UAEM asesinadas en Morelos. Foto: Cuartoscuro/Archivo

En poco más de un año, distintos casos de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) han generado preocupación dentro de la comunidad universitaria. Aylín Rodríguez, Kimberly Jocelyn, Karol Toledo Gómez, Michelle Itzayana Fuentes Calderón y Claudia Tacoronte Aguilera son las cinco alumnas asesinadas en la entidad.

Aylín Rodríguez

Uno de los casos ocurrió en abril de 2025, cuando Aylín Rodríguez, estudiante de quinto semestre de Psicología, fue localizada sin vida en Jiutepec. La joven había sido reportada como desaparecida después de salir de su domicilio con dirección a la Universidad en Morelos.

Kimberly Jocelyn

En 2026, los casos continuaron. El 20 de febrero, Kimberly Jocelyn, de 18 años, fue reportada como desaparecida cuando se encontraba en el campus de la UAEM. Sus familiares, amigos y compañeros salieron a las calles para exigir su localización. A principios de marzo, autoridades estatales confirmaron que su cuerpo había sido encontrado en un predio cercano a la universidad.

En relación con este caso, la Fiscalía de Morelos informó sobre la detención de Jared Alejandro, un joven en cuya vivienda se habrían encontrado pertenencias de Kimberly, entre ellas su identificación oficial del INE y su bolsa.

Karol Toledo

El caso de Kimberly coincidió con la desaparición de otra estudiante. Karol Toledo Gómez, también alumna de la UAEM y de 18 años, fue reportada como desaparecida el 4 de marzo. Según su familia, las autoridades les pidieron esperar 72 horas para iniciar las diligencias de búsqueda, situación que derivó en bloqueos de vialidades importantes.

El 5 de marzo, se confirmó la muerte de Karol. Su cuerpo fue localizado en Coatetelco y el Centro de Estudios Superiores de Mazatepec, perteneciente a la UAEM, confirmó el feminicidio mediante sus redes sociales.

Michelle Itzayana

Otro de los casos fue el de Michelle Itzayana Fuentes Calderón, estudiante del Sistema Universitario de Educación Mixta (SUEM) de la UAEM. La joven fue reportada como desaparecida después de ser vista por última vez el domingo 24 de mayo en Morelos.

Michelle Itzayana era hija de Yessica Calderón Segura, profesora de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática. La Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó que el cuerpo localizado el 2 de junio en las inmediaciones de Tepoztlán correspondía a la estudiante.

La identificación se realizó mediante estudios de genética e identificación humana, además del reconocimiento de prendas y pertenencias por parte de sus familiares.

Claudia Tacoronte Aguilera

El caso más reciente es el de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años que se encontraba en Morelos como parte de un intercambio académico entre la Universidad de Granada y la UAEM. La joven fue asesinada la noche del sábado 12 de septiembre en Cuautla, en un ataque con arma blanca.

La UAEM expresó su profunda indignación por el asesinato y confirmó el nombre de la estudiante, quien se encontraba en la entidad como parte de su intercambio académico.

#FiscalíaMorelosInforma📄SE REÚNE FISCAL GENERAL CON EL CÓNSUL GENERAL DE ESPAÑA



El Fiscal General del Estado de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, sostuvo una reunión de trabajo con el Cónsul General de España, Marcos Rodríguez Cantero y María Prada González, Cónsul Adjunta,… pic.twitter.com/d1knyafjUt — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) September 15, 2026

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