estudiantes-de-la-uaem-marchan-por-justicia-para-claudia-tacoronte

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En Morelos, alumnos de la UAEM exigen justicia para Claudia. Foto: Óscar Guadarrama

Alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) marchan este martes para exigir justicia por el asesinato de Claudia Tacoronte, estudiante española asesinada el pasado sábado en el municipio de Cuautla.

Alumnos muestran luto

Vestidos de negro en su mayoría, para demostrar el luto que sienten, los estudiantes avanzan por la avenida Universidad con pancartas y gritando consignas contra la incapacidad de las autoridades, tanto estatales como estudiantiles.

La marcha avanzará por la Avenida Emiliano Zapata hasta llegar a la sede del gobierno estatal, donde realizarán un mitin

Asesinan en Cuautla a Claudia

Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante de 21 años, de origen español, fue asesinada la noche del sábado en el municipio de Cuautla, Morelos, en un ataque con arma blanca. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) expresó su profunda indignación y confirmó el nombre de la víctima.

La joven se encontraba en la entidad en un intercambio académico de la Universidad de Granada, en España, con la UAEM. Van cinco estudiantes de la universidad asesinadas.

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