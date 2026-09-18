Cae el “Trompas”, presunto feminicida de Claudia Tacoronte, estudiante española asesinada en Morelos

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Francisco Javier “N”, el “Trompas”. foto: X/@OHarfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este martes la detención de Francisco Javier “N”, alias el “Trompas”, señalado como presunto responsable del feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera, ocurrido el pasado 12 de septiembre en Cuautla, Morelos.

A través de sus redes sociales, el funcionario señaló que la captura, llevada a cabo por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), fue resultado de un trabajo coordinado entre autoridades federales y estatales para localizar al presunto agresor.

Lamentamos profundamente el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, joven ciudadana española cuya vida fue arrebatada en Cuautla, Morelos. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a su familia y seres queridos ante esta dolorosa e irreparable… pic.twitter.com/cWleAumz2v — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 18, 2026

Operativo conjunto permitió la captura

García Harfuch detalló que, tras tener conocimiento del feminicidio, participaron en las investigaciones elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Morelos y autoridades estatales.

Como resultado de esas acciones, se logró identificar, ubicar y detener a Francisco Javier “N”.

“Como resultado de este esfuerzo conjunto, el presunto responsable de este lamentable crimen ya está detenido”, señaló el secretario.

El caso conmocionó a México y España

Claudia Tacoronte, de 21 años, realizaba una estancia académica de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

La joven fue atacada en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla, donde asistía a una actividad relacionada con la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal.

Las investigaciones han señalado como principal línea de investigación un intento de robo que derivó en la agresión con arma blanca.

“Combatir la impunidad con toda la fuerza del Estado”

Al informar sobre la captura, García Harfuch lamentó el feminicidio de la joven española y expresó condolencias a sus familiares.

Asimismo, aseguró que el esclarecimiento de este tipo de delitos es una prioridad para el gobierno federal.

“Cuando no se ha logrado impedir que una mujer sea víctima de esta violencia, nuestra obligación es esclarecer los hechos, detener a los responsables y combatir la impunidad con toda la fuerza del Estado”.

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