Familiares de Claudia Tacoronte llegan a Morelos para repatriar su cuerpo a España

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Familiares de Claudia Tacoronte. Foto: Óscar Guadarrama

Familiares de Claudia Tacoronte, acompañados por el Cónsul General de España en México, llegaron este viernes a Morelos para realizar los trámites de repatriación del cuerpo de la estudiante, quien fue asesinada en la entidad.

Cerca de las 10:00 de la mañana, varias camionetas arribaron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Morelos, donde los familiares y el representante diplomático realizaron las diligencias correspondientes.

Tras concluir los trámites, el cortejo partirá de la Fiscalía con rumbo a la Ciudad de México, desde donde posteriormente se trasladará el cuerpo de Claudia Tacoronte a España.

Familiares de Claudia Tacoronte no darán entrevistas

A su llegada a la Fiscalía, tanto los familiares de Claudia Tacoronte como el Cónsul General de España en México solicitaron al fiscal hacer saber a los medios de comunicación que no ofrecerán entrevistas.

La petición fue comunicada a los reporteros que permanecen afuera de las instalaciones de la Fiscalía, por lo que los familiares no emitirán declaraciones sobre el caso durante su estancia en Morelos.

Francisco Javier “N” tendrá audiencia de imputación

En tanto, este viernes a las 16:00 horas se llevará a cabo la audiencia de formulación de imputación contra Francisco Javier “N”, en la Ciudad Judicial de Cuautla.

El acusado enfrentará esta audiencia como parte del proceso relacionado con el caso de Claudia Tacoronte.

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