Captan riña en plena Feria de Huamantla, en Tlaxcala

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Captan riña a golpes en la Feria de Huamantla 2026. Foto: Pexels

Dos jóvenes fueron captados mientras protagonizaban una riña a golpes en el área comercial de la Feria Internacional del Arte Efímero y de la Dalia Huamantla 2026, en Tlaxcala.

¿Qué se observa en el video de la riña en la Feria de Huamantla?

La grabación muestra a los dos jóvenes enfrentándose físicamente. Durante varios segundos, ambos intercambian golpes mientras algunas personas observan la situación.

Hasta el momento, no se aprecia en el video la intervención inmediata de elementos de seguridad para detener o controlar la pelea.

La grabación no permite establecer cuánto tiempo duró el enfrentamiento ni si posteriormente alguna autoridad acudió al sitio para atender el incidente.

Se desconoce qué provocó la pelea

Hasta ahora, no se ha informado oficialmente qué habría originado la riña entre los dos jóvenes.

Tampoco se tiene confirmación sobre posibles personas lesionadas como consecuencia del enfrentamiento.

El video comenzó a circular en redes sociales y generó comentarios relacionados con las condiciones de seguridad y vigilancia en el área comercial de la Feria Internacional del Arte Efímero y de la Dalia Huamantla 2026.

Cuestionan vigilancia durante la Feria de Huamantla 2026

La ausencia de elementos de seguridad en los primeros momentos que muestra la grabación generó cuestionamientos entre usuarios de redes sociales sobre la vigilancia preventiva en el recinto ferial.

Hasta el momento, no se ha informado si alguna autoridad inició una investigación para determinar lo ocurrido o si existen personas detenidas por esta riña en la Feria de Huamantla.

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