Noticias de hoy 18 de septiembre de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 18 de septiembre de 2026, hasta las 19:00 horas:

Hablan Sheinbaum y Trump

Sheinbaum reveló que habló con Trump sobre aranceles y acuerdo comercial; aseguró que hay avances, aunque aún no puede dar detalles.

Principales causas de muerte

Las enfermedades del corazón y la diabetes fueron las principales causas de muerte en México durante el primer trimestre del año, según el Inegi.

Detienen a presunto feminicida

Fue detenido Eduardo Issac ‘N’, presunto feminicida de Karla Margarita Pérez, estudiante de Medicina localizada sin vida en Zapopan.

Entregan cuerpo de Claudia

El cuerpo de Claudia Tacoronte fue entregado a su familia para ser repatriado a España, con acompañamiento de autoridades mexicanas y del Consulado español.

Mañana hay simulacro

El Segundo Simulacro Nacional se realizará mañana al mediodía y, por primera vez, contará con 5 hipótesis de sismo para diferentes regiones del país.

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