Marina desclasifica declaraciones y salen a la luz las de los Farías Laguna

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Patrimonio de los Farías Laguna en DeclaraNet. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

La Secretaría de Marina pidió a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno desclasificar declaraciones patrimoniales y de intereses de funcionarios navales.

Tras el anuncio, Uno TV detectó que en DeclaraNet están disponibles para consulta los archivos de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, además de los correspondientes al exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán, anunciado por la dependencia.

Las declaraciones de los hermanos Farías Laguna habían permanecido reservadas de acuerdo con reportes anteriores y ahora pueden consultarse en su versión pública.

El cambio de estatus permite revisar los ingresos, propiedades, vehículos, inversiones y adeudos que ambos reportaron a lo largo de los últimos años.

Fernando Farías: de una casa a dos casas y dos terrenos

En el caso de Fernando Farías Laguna, excontralmirante y subinspector técnico de la Tercera Región Naval, uno de los datos que aparece en los documentos es que en 2017 no aceptó hacer pública su declaración patrimonial.

En su registro más reciente, presentado el 12 de mayo de 2025, reportó un ingreso anual neto de 1 millón 550 mil pesos. Sus declaraciones muestran además cambios en sus propiedades: pasó de reportar una casa en 2018 a dos casas y dos terrenos a partir de 2023, con un valor conjunto que llegó a 1 millón 920 mil pesos.

También aparecen vehículos como una BMW R Nine T modelo 2016 y una Jeep Wrangler 2020, esta última con un valor reportado de 935 mil pesos. Para 2025 ya no registró adeudos.

Manuel Roberto reportó más de 2.2 millones en un año

Por su parte, Manuel Roberto Farías Laguna, exvicealmirante de la Décima Segunda Zona Naval en Puerto Vallarta, reportó 1 millón 781 mil 598 pesos de ingreso anual neto en su declaración del 7 de mayo de 2025.

La cifra más alta de los registros revisados aparece en 2021, cuando declaró ingresos por 2 millones 249 mil 483 pesos, incluidos 450 mil pesos por la venta de un vehículo.

En sus declaraciones no aparecen bienes inmuebles a su nombre. En años anteriores sí reportó vehículos, entre ellos una Ford Explorer y un Toyota RAV4, pero desde 2022 dejó de registrar automóviles.

En cuanto a deudas, mantiene registrados dos créditos hipotecarios: uno con Banjercito por 2 millones 864 mil 110 pesos y otro con el ISSFAM por 1 millón 51 mil pesos.

¿Por qué aparecen ahora las declaraciones?

La desclasificación fue solicitada por la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Marina a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. El paquete incluye documentos de funcionarios navales en activo y exfuncionarios, entre ellos los del exsecretario José Rafael Ojeda Durán.

La apertura de las versiones públicas permite revisar directamente la información que los hermanos Farías Laguna declararon ante las autoridades sobre su situación patrimonial, en un momento en que ambos están vinculados a un caso de presunto contrabando de combustible.

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