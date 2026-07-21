Activistas urgen a Semarnat retirar rocas de Playa Las Cocinas para proteger anidación de tortugas

GENERANDO AUDIO...

El activista Eduardo Huerta aseguró que, aunque el retiro de la concesión en Playa Las Cocinas, en Bahía de Banderas, en el estado de Nayarit, representa un avance, la principal exigencia de la comunidad sigue siendo la restauración ambiental del sitio, con el retiro de las rocas colocadas en la zona de playa para permitir el regreso de las tortugas marinas durante la temporada de anidación.

Durante una entrevista en A las Nueve en Uno, Huerta señaló que el movimiento ciudadano nunca buscó afectar a particulares, sino que se respetara la zona federal marítimo-terrestre y se revirtiera el daño ambiental provocado en el área.

“Nosotros nunca buscamos que se le afectara a nadie; solamente queríamos que se respetara la zona federal marítimo-terrestre. Lo que queremos es que las rocas sean retiradas de Playa Las Cocinas”, afirmó.

El activista sostuvo que el objetivo desde el inicio ha sido revertir el “ecocidio” que, asegura, ocurrió en el lugar, por lo que confía en que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) cumpla con el proceso de restauración ambiental anunciado recientemente.

Huerta explicó que la comunidad permanece atenta a las acciones de la dependencia, ya que aún no se ha informado cuándo iniciarán las obras de rehabilitación.

“Queremos saber cuándo van a empezar las obras de restauración. Estamos en plena temporada de anidación de tortugas y es importante que ese espacio esté libre para que puedan cumplir su ciclo”, señaló.

Recordó que las tortugas marinas son especies protegidas por la legislación mexicana, por lo que consideró indispensable no solo proteger a los ejemplares, sino también conservar su hábitat.

Asimismo, comentó que el colectivo cuenta con el respaldo de biólogos y especialistas dispuestos a colaborar para definir el método más adecuado para retirar las rocas con el menor impacto posible sobre el ecosistema costero.

Sin embargo, insistió en que el tiempo apremia debido a la temporada de anidación.