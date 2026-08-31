Fuerte balacera en Tuxpan, Nayarit: sujetos disparan contra policías

GENERANDO AUDIO...

En Tuxpan, Nayarit, se registró una balacera. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El Gobierno de Nayarit informó que elementos de distintas instituciones de seguridad fueron atacados a balazos mientras realizaban labores preventivas en el municipio de Tuxpan.

Video de la balacera en Tuxpan, Nayarit

De acuerdo con un comunicado, los agentes se encontraban realizando acciones de vigilancia e inspeccionando a una persona cuando un vehículo considerado sospechoso se aproximó al lugar. Desde la unidad se realizaron detonaciones de arma de fuego en contra de los elementos.

🚨 Un fuerte enfrentamiento se registró en Tuxpan, Nayarit, luego de que policías fueran atacados desde un vehículo y repelieran la agresión, sin elementos ni civiles lesionados según el reporte oficial pic.twitter.com/vZ78VqoQXA — Alerta Roja Jalisco (@AlertaRojamx) August 31, 2026

Ante la agresión, los agentes de las diferentes instituciones de seguridad repelieron el ataque conforme a los protocolos establecidos.

“Durante el desarrollo de estas labores, elementos de seguridad se encontraban realizando acciones preventivas e inspeccionando a una persona, cuando se aproximó un vehículo considerado sospechoso, desde el cual se realizaron detonaciones de arma de fuego en contra de los elementos”.

Tras lo ocurrido, las autoridades desplegaron un operativo para localizar el vehículo señalado como responsable de las detonaciones, con acciones de vigilancia en distintos puntos de la zona.

El Gobierno estatal señaló que no se reportaron elementos de seguridad ni civiles lesionados como consecuencia de estos hechos.

Foto: Facebook SSPCN

Pueblo fantasma

Medios locales compartieron diversos videos como @MeganoticiasTEP en donde una joven comerciante aseguró que, tras la balacera en Tuxpan, casi todos los negocios cerraron y parecía un “pueblo fantasma”.

Tuxpan Nayarit se volvió "Pueblo Fantasma"



"Nos dejaron solos y sin pechera"



Así dijo una joven vendedora de tacos ante las acciones para detener a los agresores de elementos de la Guardia Nacional y polícias estatales.



Más informaciónhttps://t.co/HxsR1fl6L2 pic.twitter.com/iLuVb6sT2e — Meganoticias Tepic (@MeganoticiasTEP) August 31, 2026

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.