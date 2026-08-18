Joven entra armado a la Universidad Autónoma de Nayarit y amenaza a su exnovia

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Hombre entró armado para amenazar a su exnovia. Fotos: SSPC Nayarit

Un joven de 20 años, identificado como Arturo “N”, fue detenido luego de ingresar presuntamente armado a las instalaciones de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), en Tepic, donde habría amenazado con una pistola a su exnovia, estudiante de la institución.

El incidente ocurrió en las inmediaciones de la Facultad de Enfermería y no dejó personas lesionadas, de acuerdo con la información proporcionada por autoridades estatales.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que elementos de la Policía Estatal acudieron al campus después de recibir un reporte de emergencia sobre un hombre que presuntamente acosaba y amenazaba a una alumna.

Según el testimonio de la estudiante, antes del incidente el joven le habría enviado mensajes amenazantes, en los que supuestamente advertía que la mataría a ella y a integrantes de su familia si se negaba a continuar una relación con él.

Tras recibir el reporte, los agentes se trasladaron a la zona señalada para atender la situación y localizar al presunto agresor.

Policía Estatal detiene a joven de 20 años en Tepic

De acuerdo con la SSPC, los elementos de la Policía Estatal de Nayarit realizaron las acciones correspondientes y lograron asegurar al joven señalado por la estudiante.

Durante la intervención, los policías localizaron entre sus pertenencias un arma. Se trata de una pistola tipo revólver de aire comprimido, marca Crosman, modelo SNR.357, calibre 4.5 milímetros y color negro.

El arma se encontraba abastecido con seis cartuchos útiles correspondientes al calibre del arma, según el reporte oficial.

Las autoridades no informaron que se hayan registrado disparos durante el incidente ni reportaron personas lesionadas como consecuencia de los hechos ocurridos dentro o en las inmediaciones de la universidad.

¿Qué pasó con el joven detenido en la Universidad de Nayarit?

Después de su aseguramiento, Arturo “N” y el arma localizado fueron puestos a disposición de la autoridad competente, instancia que deberá determinar su situación jurídica conforme a las investigaciones correspondientes.

La detención ocurrió luego de que personal de seguridad recibiera el aviso sobre la presencia de un hombre que presuntamente estaba acosando y amenazando a una estudiante en las instalaciones universitarias.

El caso será analizado por las autoridades correspondientes, que deberán establecer las circunstancias de la amenaza, así como las posibles responsabilidades legales del joven.

¿Hubo personas lesionadas en la UAN?

Hasta el momento de la información proporcionada por las autoridades, no se reportaron personas lesionadas por este incidente.

La presencia del joven con el arma asegurada generó la movilización de elementos de la Policía Estatal hacia las inmediaciones de la Facultad de Enfermería, donde se atendió el reporte relacionado con la estudiante.

El detenido permanece a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de definir su situación legal y determinar las acciones que correspondan a partir de los hechos reportados.

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