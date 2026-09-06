Tragedia en Nayarit: choque de autobús deja 4 muertos y 20 heridos

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Choque de autobús deja 4 muertos. Foto: Protección Ciudadana y Bomberos de Nayarit.

Un hecho de tránsito en Rosamorada, Nayarit, dejó un saldo de cuatro muertos y 20 personas heridas luego de un choque entre un autobús de pasajeros y un tráiler sobre la carretera federal 15 libre Tepic-Mazatlán, informó el Gobierno del estado.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 100, cerca del poblado Lázaro Cárdenas. Las autoridades llegaron al lugar luego de una llamada al número de emergencias 9-1-1.

Choque entre autobús y tráiler en Nayarit

Tras un reporte, elementos de Protección Civil, bomberos y policías de Nayarit acudieron a la carretera Tepic-Mazatlán, a la altura de Rosamorada, donde se registró un choque entre un autobús y un tráiler.

En el lugar encontraron un autobús Dina, color blanco, que transportaba pasajeros de Tepic hacia Acaponeta, así como un tráiler Kenworth.

Como medida preventiva, los cuerpos de emergencia retiraron las baterías de ambas unidades para reducir el riesgo de un posible incendio.

Durante las labores de rescate encontraron a 20 personas lesionadas, quienes recibieron atención de las distintas corporaciones de emergencia. Para extraerlas de los vehículos fue necesario utilizar herramientas manuales e hidráulicas.

Advertencia; el siguiente material contiene violencia e imágenes sensibles; se recomienda discreción:

Lamentable lo ocurrido en Nayarit. Tras ser llevados como acarreados a un evento de la presidenta Claudia Sheinbaum, el autobús en que regresaban sufrió un percance y hay pérdidas humanas. Descansen en paz las víctimas. Cuántas vidas más deben cobrarse los actos políticos. pic.twitter.com/3uAH6kj8y8 — Estaucio Pérez (@SenorAmargado) September 6, 2026

Cuatro muertos tras el accidente

Las autoridades del estado de Nayarit confirmaron lamentablemente cuatro muertos como consecuencia del choque.

En el operativo participaron también elementos de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General de Nayarit y de la Cruz Roja, además de policías municipales de Acaponeta y Rosamorada.

Después de trasladar a los lesionados a unidades médicas, los equipos de emergencia trabajaron para retirar un derrame de combustible y así garantizar condiciones seguras para retirar los vehículos de la carretera Tepic-Mazatlán.

Las autoridades permanecieron en el lugar para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos, conforme a los protocolos establecidos.

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