Cae presunta influencer junto a objetivo prioritario durante operativo en Monterrey

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Detención de influencer y objetivo prioritario: Foto: Fuerza Civil NL

Elementos de la Fuerza Civil de Nuevo León detuvieron a Javier “N”, objetivo prioritario generador de violencia, junto a dos mujeres; reportes mencionan que una de las detenidas es la influencer “Fanny La Reylop” o la “Barbie de la Alianza”.

Cae objetivo prioritario e influencer durante operativo en Monterrey

Trabajos de investigación señalaron que Javier “N” solía realizar actividades en la colonia San Bernabé X, en Monterrey, por lo que se desplegó un operativo para detenerlo, ya que es considerado objetivo prioritario y generador de violencia de un grupo delictivo.

En el cruce de la avenida Cabezada y Nepenta detectaron un vehículo en el que se desplazaban Javier “N” y dos mujeres acompañantes, presuntamente sus cómplices y miembros de la misma organización criminal. Al coche se le marcó el alto y posteriormente detuvieron a tres personas:

Melany “N”, de 18 años de edad

Estefani “N”, de 31 años de edad

Javier “N”, de 38 años de edad

Durante el operativo también se aseguraron siete cargadores de arma larga, abastecidos, más de 130 envoltorios de narcóticos conocidos como marihuana y cocaína y teléfonos celulares.

¿Quién es la “Barbie de la Alianza”?

Medios locales mencionan que Estefani “N” es la “Barbie de la Alianza”, aunque también aparece como “Fanny La Reylop” en redes sociales. En sus publicaciones presume su vida llena de lujos: ropa de marca, joyas y costosos automóviles.

Al ser cuestionada sobre el origen del dinero para costear su lujosa vida, la influencer menciona que es prestamista en la ciudad de Monterrey.

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