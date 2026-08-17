Sujeto agrede a reportero en transmisión en vivo durante incendio en Santa Catarina, Nuevo León

GENERANDO AUDIO...

El reportero cubría un incendio. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

El reportero Alex de León, del medio Alerta Santa Catarina, fue agredido mientras realizaba la cobertura de un incendio en la zona centro del municipio de Santa Catarina, Nuevo León. El comunicador realizaba una transmisión en vivo cuando un grupo de personas se acercó para amenazarlo y empujarlo.

Agreden a reportero mientras transmitía incendio en Santa Catarina

El pasado sábado por la noche ocurrió un incendio en una bodega de cepillos y escobadas, ubicada en la calle Rastro, cerca de Constitución, en Santa Catarina. Alex de León se encontraba en la zona de los hechos cubriendo la nota y transmitiendo en vivo a través de redes sociales.

Mientras informaba al público sobre los avances de las autoridades para controlar el fuego, un grupo de personas se acercaron a él y a su camarógrafo para agredirlos. Estos sujetos los empujaron, les “cantaron un tiro” y rompieron parte de su equipo de trabajo.

Uno de los agresores lanzó amenazas contra el comunicador y le dijo “ahorita le voy a marcar a mi comandante para Ching%#te”. También lo amenazó diciendo que sabía donde vivía.

Los hechos no escalaron a más; los agresores se retiraron y el reportero pudo continuar con su labor, aunque se mostraba molesto por lo ocurrido.

Identifican a uno de los agresores del reportero que cubría incendio en Santa Catarina

En un principio se manejó la versión que los agresores del reportero eran trabajadores del municipio de Santa Catarina, aunque tiempo después, Alerta Santa Catarina identificó al sujeto que lanzó amenazas como Jesús Ángel “N”, trabajador del Partido Acción Nacional (PAN) en Nuevo León.

Presuntamente, él y los otros agresores han sido vistos en los recorridos que realiza Miguel Lechuga, diputado local.

Por su parte, el medio regiomontano ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, para que las autoridades se encarguen de sancionar a los responsables.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.