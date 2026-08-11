Alerta en la carretera Puebla-Oaxaca: automovilistas exhiben y denuncian a falsos agentes de la FGR

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Falsos agentes de la FGR en la carretera Puebla-Oaxaca. Foto: Cuartoscuro

En redes sociales, usuarios y medios locales comparten un video con el que denuncian y alertan a los automovilistas de la presencia de falsos agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) en la carretera Puebla-Oaxaca. Según esta grabación, los sujetos que se disfrazan de personal de esta dependencia federal realizan supuestos retenes para asaltar a conductores.

Denuncian a falsos agentes de la FGR en la carretera Puebla-Oaxaca

A través de un video publicado en redes sociales, usuarios alertan a los automovilistas por la presencia de falsos agentes de la FGR sobre la carretea Puebla-Oaxaca.

De acuerdo con la denuncia, estos hombres que se hacen pasar por personal de la Fiscalía General de la República realizan falsos retenes con supuestas patrullas sin placas, pero con distintivos de la dependencia federal.

Por ejemplo, en la grabación se denuncia una de estas supuestas operaciones cerca de la caseta de Miahuatlán, en el estado de Oaxaca, para presuntamente cometer robos a quienes circulan por la carretera Puebla-Oaxaca, quitando vehículos, herramientas y mercancías.

¿Qué se puede ver en el video que se comparte en redes sociales?

En el video que se comparte en redes sociales, se puede ver el momento en que un hombre es detenido por los falsos agentes de la FGR en un supuesto retén en la carretera Puebla-Oaxaca.

Pero enseguida se da cuenta que las presuntas patrullas que utilizan los falsos agentes no llevan placas que las distingan como parte de la dependencia federal, por lo que decide encararlos y advertir a otros conductores detenidos para que no caigan y no se dejen robar.

“No trae placas. Pídele la identificación, que se identifiquen ¿Qué pasó? No trae placas la camioneta”, grita el hombre que intenta alertar a otros automovilistas.

Luego pregunta a otro conductor detenido en el supuesto retén por qué lo están deteniendo, a lo que responde que le pidieron sus documentos y subieron sus cosas a las falsas patrullas.

Por esta razón, el hombre que denuncia a los falsos agentes de la FGR, le dice que baje sus cosas, que no les haga caso y que se vaya porque solamente quieren robarle.

“¡No trae placas! Hola, qué tal compañero, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí con esta patrulla de la FGR patito. Están robando aquí a diestra y siniestra”, indica.

Al final del video, después de encararlos junto a otras personas que se suman a él, los falsos agentes de la FGR se suben a una de las supuestas patrullas de la dependencia y escapan del lugar.

Hasta el momento, la Fiscalía General de la República no ha dado información sobre este hecho, ni tampoco autoridades del estado de Oaxaca.

🚨 ¡Alerta en la autopista Puebla-Oaxaca! ⚠️



Falsos agentes encapuchados instalaron un retén ilegal cerca de la caseta de Miahuatlán. Utilizan patrullas clonadas de la "FGR" sin placas para detener y despojar a los viajeros de sus vehículos, herramientas y mercancía. 😡 pic.twitter.com/z34R5i2ICL — Canal 13 Oaxaca (@canal13oaxaca) August 10, 2026

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