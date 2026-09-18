Atacan a balazos a profesor de la CNTE y a su hija de 3 años en Oaxaca

GENERANDO AUDIO...

Atacan a balazos a profesor de la CNTE en Oaxaca. Foto: Pexels/ilustrativa

La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) – Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) exigió justicia tras el ataque armado que sufrió un profesor y su hija de tan sólo 3 años de edad en el estado de Oaxaca. Al respecto, autoridades estatales aseguran que ya iniciaron medidas para su protección, así como para su núcleo familiar.

Sección 22 exige justicia por ataque contra profesor y su hija en Oaxaca

A través de redes sociales, la Sección 22 del SNTE-CNTE condenó el ataque en contra del profesor Misael Hernández Mendoza y su hija de 3 años de edad, quienes resultaron con lesiones de gravedad.

De acuerdo con el sindicato, el atentado ocurrió durante la noche del pasado martes 15 de septiembre de 2026, por lo que ahora están en riesgo las vidas del docente y su hija.

También detallaron que el profesor es integrante de la D-I-117 de San Andrés Chicahuaxtla, Sector 03 Putla, Región de la Costa, de la Dirección General de los Pueblos Originarios de Oaxaca (DGEPOO), perteneciente a la CNTE.

Ahora exigen justicia a las autoridades municipales y estatales de Oaxaca, que ante la gravedad de la agresión, esclarezcan inmediatamente los hechos por medio de una investigación “seria, exhaustiva, imparcial, transparente y apegada a derecho”, que permita conocer lo ocurrido, identificar a los responsables y llevarlos ante las instancias de justicia correspondientes, llevando a cabo el deslinde de responsabilidades conforme a la ley.

“Asimismo, desde la Sección XXII del SNTE-CNTE expresamos nuestra más firme solidaridad y respaldo al profesor Misael Hernández Mendoza, a su hija y a toda su familia, ante la gravedad de las agresiones sufridas. Los acompañamos en este momento difícil y exigimos que se garantice su atención, protección y acceso a la justicia, dejando claro que no están solos y que el magisterio organizado permanecerá atento al esclarecimiento de estos hechos“, se lee en su comunicado

Fiscalía de Oaxaca ya inició investigaciones y brindó medidas de protección

La Fiscalía General de Oaxaca informó que la agresión armada contra el profesor y su hija de 3 años ocurrió al momento en que viajaban a bordo de un vehículo en inmediaciones de San Andrés Chicahuaxtla, en la Mixteca, el pasado 15 de septiembre.

Por esta razón, indica, personal de la Vicefiscalía Regional de la Mixteca desplegó de manera inmediata las acciones ministeriales correspondientes, con la participación de Ministerios Públicos, Agentes Estatales de Investigación y personal pericial, quienes acudieron al lugar para realizar las diligencias necesarias y recabar los elementos que permitan esclarecer los hechos.

También las autoridades oaxaqueñas aseguran que han emitido medidas de protección en favor del profesor y su hija, así como para su núcleo familiar.

“El Ministerio Público dictó medidas de protección a favor de las víctimas y sus familiares, al considerar la necesidad de implementar acciones encaminadas a salvaguardar su vida, integridad física y psicológica, así como su seguridad”, se lee por último en el comunicado de la Fiscalía de Oaxaca.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.