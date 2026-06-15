La historia de la CNTE y sus principales batallas

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La CNTE amaga con protestas en sedes mundialistas. Foto: Cuartoscuro

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) nació el 17 de diciembre de 1979 como un movimiento disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Surgió principalmente en estados del sur como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, impulsada por maestros que denunciaban el control político del sindicato oficial, bajos salarios y la falta de democracia sindical.

Sus principales banderas fueron la democratización del SNTE, mejores condiciones laborales y la defensa de la educación pública.

¿Cómo nació la CNTE?

La CNTE fue fundada el 17 de diciembre de 1979 en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas. Su creación respondió al descontento de miles de docentes que consideraban que la dirigencia nacional del SNTE estaba demasiado cercana al Gobierno federal y no representaba adecuadamente los intereses de los maestros.

Durante las décadas de 1970 y 1980, México vivía bajo un sistema político dominado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y diversos sindicatos mantenían una estrecha relación con el Gobierno. Un sector del magisterio comenzó a exigir democracia sindical, mejores salarios y mayor participación en la toma de decisiones.

Principales batallas de la CNTE

1. Lucha contra el “charrismo” sindical (1979-1989)

Su primera gran batalla fue contra el liderazgo de Carlos Jonguitud Barrios y el grupo Vanguardia Revolucionaria, al que acusaban de controlar el sindicato de forma autoritaria.

y el grupo Vanguardia Revolucionaria, al que acusaban de controlar el sindicato de forma autoritaria. Las movilizaciones magisteriales de 1989 contribuyeron a la caída de Jonguitud y marcaron el primer gran triunfo político de la CNTE.

2. Defensa de la educación pública

Durante las décadas de 1990 y 2000, la CNTE se opuso a políticas que consideró privatizadoras o lesivas para la educación pública.

para la educación pública. También impulsó demandas de infraestructura escolar, plazas docentes y mejores salarios, especialmente en comunidades rurales e indígenas.

3. Oposición a la Reforma Educativa de Enrique Peña Nieto (2013-2018)

Fue una de las confrontaciones más importantes de su historia.

La CNTE rechazó la evaluación obligatoria para docentes y argumentó que la reforma afectaba los derechos laborales del magisterio.

y argumentó que la reforma afectaba los derechos laborales del magisterio. Realizó marchas masivas, bloqueos carreteros y plantones en varias entidades del país.

4. Derogación de la Reforma Educativa

Tras la llegada de Andrés Manuel López Obrador, la CNTE presionó para eliminar la reforma educativa anterior.

Participó en negociaciones y movilizaciones que derivaron en cambios al marco legal educativo en 2019.

5. Lucha contra la Ley del ISSSTE de 2007

En años recientes, una de sus principales exigencias ha sido la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la modificación del sistema de pensiones.

También demanda mejoras salariales y cambios en los mecanismos de promoción docente.

6. Movilizaciones durante el Mundial 2026

La CNTE protagonizó protestas, bloqueos y plantones en la Ciudad de México durante el Mundial 2026.

Sus demandas se centraron en pensiones, salarios y la eliminación de la USICAMM, generando tensiones con el gobierno de Claudia Sheinbaum.

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