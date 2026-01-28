Familiares de víctimas reaccionan a detención por accidente del Tren Interoceánico

GENERANDO AUDIO...

Accidente del Tren Interoceánico. Foto: Cuartoscuro

Tras la detención del maquinista del Tren Interoceánico, familiares de las víctimas del descarrilamiento ocurrido en el Istmo de Tehuantepec, donde murieron 14 personas, exigieron que se aplique la justicia, pero sin que el caso se cierre de manera anticipada.

El accidente ocurrió hace un mes en la región del Istmo. Entre las víctimas mortales se encuentra el comunicador Israel Enrique Gallegos Soto, de 62 años, quien viajaba junto con su esposa en la Línea Z del Tren Interoceánico, tras abordar en la estación de Ixtepec con destino a Matías Romero, su ciudad natal.

Detención del maquinista del Tren Interoceánico genera reacciones

Heras Edgardo Jiménez Del Toro, primo del periodista fallecido, señaló que la justicia debe aplicarse a quien resulte responsable, al considerar que el descarrilamiento pudo tratarse de un error humano dentro de la tripulación del tren.

El también extrabajador de Ferrocarriles Nacionales de México, radicado en Matías Romero, explicó que, de acuerdo con su experiencia, el control de la velocidad es una responsabilidad clave durante el trayecto, ya que los trenes cuentan con horarios y límites definidos entre estación y estación.

Jiménez Del Toro sostuvo que, en caso de una falla, la responsabilidad recaería en el conductor o maquinista, quien debe garantizar que se reduzca la velocidad conforme al tramo recorrido, especialmente en zonas de subida donde el control es fundamental.

Sin embargo, el familiar de la víctima advirtió que la detención del maquinista no debe cerrar el caso, ya que, a su consideración, persisten dudas sobre las causas reales del accidente ocurrido en el Istmo de Tehuantepec.

Recordó que Israel Gallegos y su esposa viajaban en un plan personal, descrito por la familia como una luna de miel, cuando ocurrió el descarrilamiento que terminó con la vida del comunicador y de otras 13 personas.

De acuerdo con el testimonio compartido por Jiménez Del Toro, la viuda del periodista habría señalado que el tren no parecía circular a exceso de velocidad, lo que refuerza la necesidad de que las autoridades continúen con la investigación para esclarecer plenamente lo ocurrido.

Las autoridades no han informado si habrá más personas investigadas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, mientras los familiares de las víctimas mantienen la exigencia de justicia y esclarecimiento total del caso.

