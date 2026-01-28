Por ayuda humanitaria, Pemex seguirá regalando petróleo a Cuba

GENERANDO AUDIO...

Petróleos Mexicanos (Pemex) Foto: AFP.

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que México mantendrá el envío de petróleo a Cuba como ayuda humanitaria, y precisó que la suspensión que se ha mencionado en distintos espacios informativos corresponde únicamente a los envíos contractuales realizados por Pemex, no al apoyo humanitario.

Durante su conferencia mañanera, la mandataria federal desmintió versiones que señalaban que el Gobierno mexicano dejaría de enviar crudo a la isla caribeña por su relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y subrayó que ella nunca habló de suspender la ayuda humanitaria.

Pemex y las dos vías de exportación de crudo a Cuba

Claudia Sheinbaum explicó que la exportación de petróleo a Cuba se realiza a través de dos mecanismos distintos:

Contractual : Petróleos Mexicanos ( Pemex ) lleva a cabo envíos de hidrocarburos mediante contratos, bajo decisiones soberanas de la empresa productiva del Estado

: Petróleos Mexicanos ( ) lleva a cabo envíos de hidrocarburos mediante contratos, bajo decisiones soberanas de la empresa productiva del Estado Ayuda humanitaria: Envíos que se mantienen como apoyo directo del Gobierno de México a la isla

La presidenta indicó que la información difundida sobre una supuesta suspensión total de exportaciones no es correcta, ya que la ayuda humanitaria continúa vigente.

Aclaran confusión sobre suspensión de envíos

Tras 24 horas de versiones encontradas, Sheinbaum salió a precisar que lo único que se suspendió fue el envío de petróleo a Cuba relacionado con contratos de Pemex, mientras que el suministro por razones humanitarias se mantiene sin cambios.

La mandataria reiteró que la ayuda humanitaria a Cuba no se ha detenido y que la confusión surgió por la diferencia entre los esquemas de exportación del crudo mexicano.

