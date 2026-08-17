Miles de tortugas luchan contra la extinción en La Escobilla, Oaxaca

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Cientos de tortugas golfinas se agrupan frente a la playa La Escobilla, en el estado de Oaxaca, preparando la arribazón a su santuario para depositar sus huevos y hacer frente a la extinción de su especie.

Se trata de un acto instintivo de supervivencia de las tortugas, como lo explica Rafael Villanueva Alcazar, jefe de Departamento del Santuario de La Escobilla, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).

“Varias de las tortugas, antes de salir a una arribada, se aglomeran frente a la playa donde van a desovar. Esto hacen grandes grupos para posteriormente salir todas en conjunto y todo esto es un mecanismo que fueron desarrollando para evitar la muerte de muchas de ellas o para aumentar el índice que vayan a desarrollarse o nazcan”, indica el experto.

El Santuario de La Escobilla es uno de los sitios de anidación masiva más importantes del mundo.

Tortugas luchan contra la extinción en La Escobilla. Foto: José de Jesús Cortés

Se encuentra listo y vigilado por personal de la Marina y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para recibir las arribadas masivas de los meses de agosto y septiembre, consideradas las más importantes del año.

“Pues obviamente esperamos el mismo promedio de tortugas que salen cada año, arriba de un millón de tortugas por temporada. Pues esperemos que sea la misma cantidad de ejemplares este año”, agrega Rafael Villanueva.

En tierra ya se observan algunas tortugas que, con un gran esfuerzo, escarban, desovan y entierran cientos de huevos que eclosionarán entre 50 y 90 días.

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