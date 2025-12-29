GENERANDO AUDIO...

Periodista muerto en descarrilamiento del Tren Interoceánico. Foto: Cuartoscuro.

De acuerdo con reportes de compañeros y amigos del periodista Israel Enrique Gallegos Soto, lamentablemente falleció en el descarrilamiento del Tren Interoceánico que ocurrió este domingo 28 de diciembre de 2025, en el estado de Oaxaca.

Periodista Enrique Gallegos fallece en accidente del Tren Interoceánico

Fue Miguel Pérez García, gerente general en Heraldo Radio Oaxaca, quien dio a conocer, a través de sus redes sociales, justo en su perfil de Facebook, que el periodista Israel Enrique Gallegos Soto murió en el descarrilamiento del Tren Interoceánico que ocurrió este pasado fin de semana.

Al respecto, dijo que la mañana de este lunes 29 de diciembre de 2025 se enteraron de que el colaborador del medio local había fallecido en el accidente que se registró en la Línea Z del Istmo de Tehuantepec, la cual conecta a la comunidad de Salina Cruz con Coatzacoalcos, Veracruz.

“Hoy despertamos con una noticia que nos llena de profunda tristeza. Se ha confirmado el fallecimiento de nuestro compañero, amigo y colaborador Israel Enrique Gallegos Soto, conocido cariñosamente como ‘Henry del Toro’, quien lamentablemente perdió la vida tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico”, escribió en sus redes sociales.

También Pérez García agregó que el periodista deja una “huella imborrable”: “Su voz, su compromiso y su calidad humana permanecerán siempre en nuestra memoria. Descanse en paz nuestro querido amigo y colaborador”.

13 muertos tras descarrilamiento del tren

De acuerdo con información de la Secretaría de Marina, tras el descarrilamiento de un tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, justo en la Línea Z de la ruta de Salina Cruz a Coatzacoalcos, se contabilizaron 13 personas muertas de las 250 que viajaban abordo.

Igual, según el reporte oficial, 108 fueron atendidas en hospitales, de las cuales 44 continúan hospitalizadas.

Mientras que los demás pasajeros y tripulantes se encuentran fuera de peligro.

Foto: Cuartoscuro.

También la presidenta Claudia Sheinbaum informó este lunes 29 de diciembre que hasta el momento se han recuperado 12 cuerpos de las 13 personas fallecidas.

Además, durante su declaración, la mandataria señaló que la prioridad es atender a las personas lesionadas y a los familiares de las víctimas mortales, así como esclarecer las causas del accidente y garantizar la seguridad de la vía antes de que el servicio sea reanudado.

