Academia Militarizada Ignacio Zaragoza inicia clases; primaria sigue suspendida

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Academia Ignacio Zaragoza inicia clases en Puebla. Foto: Especial

La Academia Ignacio Zaragoza, en Puebla, inició este lunes el ciclo escolar 2026-2027 con actividades para sus niveles de preescolar, secundaria y bachillerato, así como para la escuela de sobrecargos y la escuela de Derecho.

El inicio de clases ocurre después de la polémica generada por el anuncio de un posible cierre, las manifestaciones de padres de familia y las revisiones realizadas por autoridades educativas.

Academia Ignacio Zaragoza: primaria permanece suspendida

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla, el nivel primaria permanece suspendido provisionalmente mientras la institución atiende la notificación emitida por la autoridad educativa.

El secretario de Educación Pública estatal, Manuel Viveros Narciso, explicó que el área jurídica de la dependencia mantiene seguimiento al caso.

El funcionario señaló que el representante legal de la institución cuenta con un plazo para acudir ante la SEP y presentar lo que considere correspondiente.

“Necesitamos que el representante legal, que tiene obviamente quince días que se le hizo la notificación, lo que a su derecho corresponda, todavía tiene días para poder acudir a la SEP “. Manuel Viveros Narciso, Secretario de Educación Pública Puebla

SEP pide retirar término “militarizada”

Para los niveles de preescolar, secundaria y bachillerato, las observaciones realizadas por la autoridad educativa están relacionadas con la publicidad utilizada por la institución. Entre las medidas señaladas está retirar el término “militarizada” de la identificación y promoción de estos niveles.

El plantel continuará identificándose como Academia Ignacio Zaragoza, mientras se atienden las observaciones de la autoridad educativa.

Academia Ignacio Zaragoza suspende instrucción militar

Como parte de las medidas adoptadas, los directivos determinaron suspender por el momento la instrucción militar que recibían los estudiantes.

Las actividades académicas, sin embargo, continúan con los docentes de la institución.

Entre los niveles de secundaria y bachillerato suman aproximadamente 100 alumnos que comenzaron actividades este lunes.

La institución también retomó las actividades correspondientes a la escuela de sobrecargos y la escuela de Derecho.

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