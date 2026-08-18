De presunto suicidio a feminicidio: detienen a Yeudiel “N” por muerte de Karla Valeria en Puebla

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En Puebla, detuvieron al presunto feminicida de Karla Valeria.Foto: Fiscalía Puebla

La muerte de Karla Valeria “N”, que inicialmente habría intentado hacerse pasar como un suicidio, derivó en una investigación por presunto feminicidio en Puebla. La Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a Yeudiel “N”, pareja sentimental, señalado como probable responsable de la agresión que terminó con la vida de la joven.

“(La Fiscalía) cumplió orden de aprehensión contra Yeudiel N., investigado por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio, cometido en agravio de Karla Valeria “N”, en el municipio de Puebla”.

¿Qué dice la Fiscalía de Puebla?

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, los hechos ocurrieron el 26 de julio de 2026, cuando Yeudiel “N” se encontraba con Karla Valeria en un inmueble de la junta auxiliar de San Aparicio.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) cumplió orden de aprehensión contra Yeudiel N., investigado por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio, cometido en agravio de Karla Valeria N., en el municipio de Puebla.#FiscalíaInforma https://t.co/OoLKEE2Rwk pic.twitter.com/G6hAF5cfpV — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) August 18, 2026

Según los datos recabados por la autoridad, ambos habrían sostenido una discusión. Posteriormente, el ahora detenido habría ingresado al departamento, donde presuntamente agredió físicamente a la joven y le provocó diversas lesiones.

Las diligencias ministeriales y periciales también establecieron como una de las líneas de investigación que el probable responsable habría intentado hacer pasar la muerte de Karla Valeria como un suicidio.

Ante estos indicios, la Fiscalía continuó con las investigaciones bajo perspectiva de género hasta obtener el mandamiento judicial para detener a Yeudiel “N”.

Tras su aprehensión, el acusado será presentado ante el Juez de Control que lo requiere, autoridad que deberá determinar su situación jurídica conforme avance el proceso.

Protestas en Puebla

La semana pasada, familiares y amigos de Karla Valeria se manifestaron frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde exigieron la detención de Yeudiel “N”, señalado como probable responsable del caso.

En entrevista con el creador de contenido Mr. Doctor, la madre de Karla relató que el 26 de julio la joven dejó de responder su teléfono, situación que le generó preocupación. Posteriormente, acudió al departamento de su hija, donde la encontró sin signos vitales.

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