Armenta aclara polémica por mujeres en municipios de Puebla: “Pueden y deben gobernar”

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Alejandro Armenta, gobernador de Puebla. Foto: Cuartoscuro

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, consideró que sería “muy delicado” poner a una mujer al frente de municipios donde, según afirmó, existe presencia de grupos delictivos. Tras la polémica que generaron sus declaraciones, el mandatario aseguró que las mujeres tienen plena capacidad para desempeñar cualquier responsabilidad pública y sostuvo que su respaldo a ellas está demostrado con hechos.

La declaración inicial ocurrió después de que Armenta fuera cuestionado sobre la ausencia de mujeres al frente de los Concejos Municipales designados recientemente por el Congreso de Puebla. El gobernador mencionó a Tepeyahualco y Esperanza como municipios donde, de acuerdo con sus dichos, existe un contexto de inseguridad y presencia de grupos delictivos.

Poblanas y poblanos.



Reitero con toda claridad y contundencia lo que siempre he manifestado: las mujeres tienen plena capacidad para desempeñar cualquier responsabilidad pública o privada.



En Puebla, las mujeres pueden y deben gobernar municipios y el propio Estado; ser… — Alejandro Armenta (@armentapuebla_) September 18, 2026

Armenta dice que las mujeres pueden gobernar

Luego de sus declaraciones, Alejandro Armenta publicó un mensaje dirigido a las poblanas y los poblanos en el que reiteró su postura sobre la participación de las mujeres en la vida pública.

El gobernador afirmó que “las mujeres tienen plena capacidad para desempeñar cualquier responsabilidad pública o privada” y sostuvo que en Puebla las mujeres “pueden y deben gobernar municipios y el propio Estado”.

También señaló que las mujeres pueden ocupar cargos como legisladoras, fiscales y magistradas, además de cualquier otra responsabilidad pública, al destacar su capacidad y eficacia.

“Mi respaldo a las mujeres no es discurso”, afirma

Armenta también hizo referencia a la integración de su gabinete y aseguró que la mayoría de su Gabinete Legal está integrado por mujeres.

“Mi respaldo a las mujeres no es discurso, está demostrado con hechos”, sostuvo el mandatario, quien añadió que todas las integrantes de su Gabinete Legal son, según afirmó, profesionales, capaces y eficaces.

Finalmente, expresó su “respeto, admiración y respaldo político” a todas las mujeres de Puebla.

¿Qué dijo Armenta sobre los municipios de Puebla?

Las nuevas declaraciones ocurren después de que el gobernador justificara la designación de hombres al frente de Concejos Municipales en algunos municipios de Puebla, al señalar que sería “muy delicado” colocar a una mujer en zonas donde la delincuencia se habría apoderado de los gobiernos locales.

Armenta mencionó particularmente a Tepeyahualco y Esperanza, municipios donde los presidentes municipales fueron detenidos recientemente y cuyos ayuntamientos fueron sustituidos por Concejos Municipales.

Es grave que Armenta diga que las mujeres no pueden gobernar donde hay altos niveles de inseguridad.



Peor aún, en tiempos donde tenemos a la primera mujer presidenta de México



Prácticamente está usando el mismo argumento de los detractores de @Claudiashein.



📹 @contramascaras pic.twitter.com/fKFnBFyGAD — Carlos Galeana (@CarlosGaleanaB) September 17, 2026

El gobernador argumentó que la decisión estaba relacionada con el contexto de seguridad de esas demarcaciones, mientras que su nuevo mensaje enfatiza que su postura no implica considerar a las mujeres incapaces de gobernar.

La discusión se da en medio de la integración de los Concejos Municipales y de los cuestionamientos sobre la participación de mujeres en estos órganos de gobierno.

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