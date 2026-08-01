Asesinan a Jimmy Bonilla, coordinador de Morena en Amozoc, Puebla

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Las autoridades investigan el movil. Foto: UnoTV.

Jimmy Bonilla Varela, coordinador de Morena en el municipio de Amozoc y trabajador del CECyTE Puebla, fue asesinado la mañana de este sábado cuando circulaba a bordo de su camioneta sobre la carretera Amozoc–Nautla, a la altura de la comunidad de San Agustín Tlaxco perteneciente al municipio de Acajete.

De acuerdo con los primeros reportes, automovilistas observaron una camioneta oficial blanca detenida a un costado de la vialidad, en el kilómetro 4.7, por lo que dieron aviso a los números de emergencia. Al llegar al lugar, elementos policiacos y paramédicos encontraron al conductor sin signos vitales y con una herida provocada por proyectil de arma de fuego en la cabeza.

Horas después se confirmó que la víctima era Jimmy Bonilla Varela, quien además de laborar en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla (CECyTE), se desempeñaba como coordinador de Morena en el municipio de Amozoc.

Tras conocerse el homicidio, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Puebla emitió un comunicado en el que lamentó el fallecimiento de su dirigente municipal, expresó sus condolencias a familiares, amigos y militantes, y exigió a las autoridades una investigación pronta, exhaustiva y transparente para que el crimen no quede impune.

Peritos y agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado realizaron el procesamiento de la escena e iniciaron la carpeta de investigación correspondiente.

Hasta el momento, la dependencia no ha revelado el móvil del ataque ni ha informado sobre personas detenidas.

Las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación para esclarecer por qué fue asesinado Jimmy Bonilla Varela y determinar si el crimen está relacionado con su actividad política, su labor profesional o con alguna otra circunstancia. Mientras tanto, el caso ha generado consternación entre la clase política morenista en la región.

Esquela de Morena por asesinato de Jimmy Bonilla.

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