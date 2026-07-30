SEP ordena el cierre de la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza tras caso Dafne

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SEP ordenó el cierre de escuela militarizada en Puebla. Foto: Uno TV

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ordenó el cierre de la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza, ubicada en Puebla, a partir del ciclo escolar 2026-2027. La decisión se da tras el caso de Dafne Zapata Quintos, la adolescente que murió durante un campamento de verano en Tamaulipas. Las autoridades informaron que los estudiantes serán reubicados para garantizar la continuidad de sus estudios.

SEP reubicará a estudiantes tras cierre de la academia

La SEP determinó que el plantel ya no podrá seguir prestando el servicio educativo bajo la denominación de Academia Militarizada Ignacio Zaragoza.

El titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la dependencia, Eurípides Flores, confirmó que la instrucción fue notificada oficialmente a la Secretaría de Educación Pública de Puebla, la cual deberá implementar las acciones necesarias para hacer efectiva la medida.

“Se tiene que garantizar la continuidad de los servicios educativos, se tiene que vincular a las instituciones para que entreguen la documentación de los estudiantes que entreguen los certificados parciales o de conclusión”, Eurípides Flores, titular Unidad de Asuntos Jurídicos SEP Federal

Además, explicó que los alumnos serán canalizados a otras instituciones educativas y que los certificados parciales o de conclusión emitidos previamente por la academia conservarán su validez oficial.

La dependencia también informó que las familias que realizaron pagos de reinscripción para el próximo ciclo escolar tendrán derecho al reembolso de esos recursos.

Gobierno de Puebla respalda la decisión

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, respaldó la determinación de la SEP y aseguró que su administración dará cumplimiento a las disposiciones emitidas por la autoridad educativa federal.

“Se va a proceder jurídicamente en los términos que la ley señala, y vamos a buscar oferta educativa para esos jóvenes, porque no solo se trata de clausurar sino ver qué opciones le das a los alumnos que están estudiando, y esa parte la estamos ya atendiendo”, Alejandro Armenta, gobernador de Puebla

Horas después del anuncio, trabajadores comenzaron a retirar la nomenclatura de Academia Militarizada del inmueble ubicado en Puebla.

Institución defiende su actuación tras orden de cierre

A través de un comunicado, la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza aseguró que ha desarrollado sus actividades dentro del marco de la legalidad y con respeto al Estado de Derecho. Además, dijo, que todas sus actividades se han realizado conforme al orden jurídico que regula a las instituciones educativas del país.

También sostuvo que mantiene el compromiso de honrar la confianza que, aseguró, generaciones de familias han depositado en el plantel durante casi 90 años.

Finalmente destacó que continuará defendiendo los principios que han guiado su proyecto educativo y agradeció la confianza y solidaridad de quienes han formado parte de su comunidad.

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