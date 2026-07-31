Captan el momento del choque entre un tráiler y un autobús en la Puebla-Tehuacán; murió una mujer

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En la Puebla-Tehuacán se captó un fuerte choque. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En la carretera federal Puebla-Tehuacán se registró un fuerte accidente entre un tráiler y un autobús de pasajeros. El momento del impacto quedó captado en video.

Fuerte video en la carretera federal Puebla-Tehuacán

El accidente ocurrió a la altura de la Y Griega, en el municipio de Amozoc. El caso lo dio a conocer Unotv.com el miércoles, sin embargo, se reveló el video del momento del choque.

🚨💥 Así fue el fuerte choque entre un autobús de la línea Acosa y un tráiler tipo góndola sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán, a la altura de la Y Griega, en Amozoc.



⚫️ El accidente dejó una mujer fallecida, originaria de Tepeaca. pic.twitter.com/WHhtjebZbS — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) July 31, 2026

En el video se observa que una camioneta se detiene para cruzar la vialidad. Sin embargo, un tráiler, al parecer, no calculó correctamente la distancia, invadió el paso y un autobús de la empresa Línea Acosta no alcanzó a frenar, por lo que terminó impactándose de frente contra la pesada unidad.

Si se observa con detenimiento el video, una de las piezas de las unidades sale proyectada tras el fuerte impacto. Medios locales informaron que el accidente dejó una persona sin vida y varios lesionados. La víctima fue identificada como Luz María.

Tras el percance en la carretera federal Puebla-Tehuacán, la camioneta que intentó cruzar la vialidad abandonó el lugar.

En Puebla continúan registrándose accidentes en distintas carreteras. A principios de esta semana también se reportaron percances en la autopista México-Puebla.

Tips para tratar de evitar acidentes

Respeta los límites de velocidad y ajusta tu conducción a las condiciones del camino

Mantén una distancia segura con el vehículo que circula delante de ti

Evita rebasar en curvas, puentes o zonas con poca visibilidad

No utilices el celular mientras conduces

Revisa tu vehículo antes de salir, especialmente frenos, llantas, luces y niveles de aceite y anticongelante

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