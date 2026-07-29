Tráiler embiste a camión de transporte público en la Puebla-Tehuacán; muere una mujer y seis personas resultan lesionadas

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Fuerte choque en la Puebla-Tehuacán. Foto: Genaro Zepeda

Una mujer perdió la vida y al menos seis personas resultaron lesionadas la mañana de este miércoles, luego de que un tráiler de doble remolque impactó a un camión de transporte público en la denominada “Y” de la carretera federal Puebla-Tehuacán, a la altura del municipio de Amozoc.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió presuntamente debido al exceso de velocidad y la falta de precaución del operador del tractocamión, quien habría realizado un corte de circulación e impactó de lleno la unidad de pasajeros, destrozando por completo la cabina.

Conductor del tráiler huyó tras el choque

Testigos señalaron que, tras el choque, el conductor del tráiler abandonó la unidad y se dio a la fuga, por lo que las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para ubicarlo y fincar responsabilidades.

Como consecuencia del fuerte impacto, una pasajera perdió la vida al quedar prensada entre los fierros retorcidos del autobús, mientras que otros seis ocupantes sufrieron lesiones de consideración.

Paramédicos de distintas corporaciones de emergencia acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria a los heridos, quienes posteriormente fueron trasladados a diversos hospitales de la zona metropolitana de Puebla para recibir atención médica especializada.

Debido a que la víctima quedó atrapada entre la estructura de la unidad, bomberos utilizaron equipo hidráulico de rescate para liberar el cuerpo, mientras elementos de Proximidad de Caminos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional implementaron un operativo para resguardar la zona y controlar la circulación.

El sitio permaneció acordonado durante varias horas, en espera del arribo de peritos y agentes investigadores del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

La “Y” de Amozoc, un punto de riesgo

Este accidente volvió a poner en evidencia la peligrosidad de la denominada “Y” de la carretera federal Puebla–Tehuacán, un punto considerado de alto riesgo debido a la incorporación de vehículos provenientes de la carretera estatal Amozoc–Nautla, donde constantemente se registran percances viales, muchos de ellos relacionados con el exceso de velocidad, maniobras imprudentes y la falta de señalización preventiva.

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