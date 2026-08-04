Casas en riesgo de hundirse: detectan falla geológica en Coronango, Puebla

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Falla geológica afecta casas de Coronango, Puebla. Foto: Genaro Zepeda.

Lo que comenzó con pequeñas cuarteaduras en las paredes de algunas viviendas, hoy son grietas que atraviesan muros y techos en decenas de casas de la junta auxiliar de San Francisco Ocotlán, en Santa María Coronango, que, de acuerdo con autoridades de Puebla, son a causa de una falla geológica.

Falla geológica provoca grietas en casas de Coronango, Puebla

De acuerdo con un estudio preliminar hecho por autoridades municipales y estatales de Puebla, una falla geológica ha provocado las grietas que atraviesan paredes en casas de Santa María Coronango.

Para los habitantes, cada temporada de lluvias es un nuevo riesgo, pues el terreno continúa cediendo y las fracturas aumentan de tamaño.

Y uno de los casos más representativos es el de Hernán Robles, pues en su casa, las paredes están partidas, el piso registra desniveles y los daños estructurales son de tal magnitud que ya no es seguro vivir ahí.

“Pues que vengan y tomen las medidas que tengan que hacer ellos para saber cuál es el problema que hay porque la verdad nos da miedo seguir viviendo aquí, porque tenemos muchos problemas y la verdad cada día se está haciendo más grande el socavón y hay temor tanto en la calle como en las casas”, comenta al respecto.

También afecta a escuela primaria

La falla geológica también dañó la escuela primaria “Mariano Abasolo”, donde desde 2010 comenzaron a detectarse daños estructurales y un hundimiento dentro del plantel.

Con las lluvias de los últimos meses, un socavón creció de manera considerable y el hundimiento llegó hasta la barda perimetral de la institución educativa, provocando el colapso de parte de la banqueta y de una coladera.

“Ese viene de adentro, de la escuela, y ya se les había dicho a los maestros que hablaran con el presidente, que vieran eso pero hasta ahorita vean el socavón, ya salió hasta afuera, ya tiene años”, dice Luz María Arellano, vecina de San Francisco Ocotlán.

Vivir entre grietas se ha vuelto parte de la rutina de los vecinos, aunque el temor de que alguna vivienda colapse o el socavón siga creciendo permanece todos los días.

Ante este panorama, solicitaron la intervención de especialistas del Gobierno del estado para realizar estudios geológicos que permitan conocer el alcance de la falla y determinar el nivel de riesgo que enfrentan más de 15 familias.

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