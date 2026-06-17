Esperaba cargar gasolina y terminó impactado: captan fuerte choque en gasolinera de Puebla

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En Puebla, se registó un fuerte choque en una gosolinera.Foto: Cuartoscuro/Archivo

En Puebla, un fuerte choque se registró en una gasolinera ubicada sobre Periférico Ecológico, donde un automóvil que esperaba para cargar combustible recibió un impacto que pudo haber terminado en una tragedia.

Fuerte video en Periférico Ecológico, Puebla

El accidente ocurrió la mañana de este miércoles sobre Periférico Ecológico, a la altura de Granjas San Isidro, en Valsequillo, alrededor de las 5:15 de la mañana. En imágenes compartidas por diversas cuentas, como @_LosTitulares, quedó registrado el momento del percance.

Así fue el accidente en una gasolinería ubicada en la lateral del Periférico Ecológico a la altura de Granjas San Isidro y con dirección a Valsequillo.



Un auto rojo fue impactado mientras esperaba su turno para cargar. pic.twitter.com/gA0MZWMpt2 — LosTitulares (@_LosTitulares) June 17, 2026

Una camioneta de color gris perdió el control e impactó contra un automóvil rojo que esperaba ingresar a la estación de servicio para cargar combustible. Tras el fuerte choque, la unidad presuntamente logró escapar del lugar.

A pesar del impacto, el motor de la camioneta no se apagó, lo que le permitió continuar su marcha y retirarse de la zona. En otro video se aprecia una toma más amplia del accidente ocurrido en Periférico Ecológico.

Esta vialidad es conocida por registrar accidentes de manera frecuente.

🚨Conductor en estado de ebriedad provoca choque en gasolinera de #Puebla y huye



Un conductor presuntamente bajo los efectos del alcohol chocó contra un vehículo que se encontraba cargando combustible en una gasolinera ubicada en la intersección del Periférico Ecológico y la 11… pic.twitter.com/IDmsEEB5KF — Josue Aguilar (@josuealeexis) June 17, 2026

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