Fisicoculturista es detenido por presuntamente asesinar a sus padres en San Pedro Cholula

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En Puebla, acusan a sujeto de asesinar a sus padres. Foto: Genaro Zepeda

En Puebla, un hombre identificado como Ángel “R”, dedicado al fisicoculturismo, fue detenido como presunto responsable del asesinato de sus padres, una pareja de adultos mayores, al interior de una vivienda del fraccionamiento Fuentes del Camino Real I, ubicado en la junta auxiliar de Santiago Momoxpan, perteneciente al municipio poblano de San Pedro Cholula.

¿Qué se sabe del asesinato en la junta auxiliar de Santiago Momoxpan?

El presunto agresor enfrentaba problemas de adicción a las drogas, situación que incluso habría provocado su expulsión de una competencia nacional de fisicoculturismo.

#LosTitulares | Dentro de un domicilio del fraccionamiento Fuentes 1, de Camino Real en Momoxpan, San Pedro Cholula, Puebla, fue hallado sin vida un matrimonio de adultos mayores.



Un sujeto presuntamente asesinó a sus padres, en el lugar también fue localizado un menor de edad… pic.twitter.com/44MR5Y75Xa — LosTitulares (@_LosTitulares) July 26, 2026

Ante esa situación, sus padres decidieron ingresarlo a un centro de rehabilitación; sin embargo, apenas 15 días antes del crimen había salido del anexo.

Los primeros minutos del domingo, Ángel “R” llegó al domicilio de sus padres y, por causas que ya investiga la Fiscalía General del Estado (FGE), presuntamente los atacó con un arma de fuego y les quitó la vida.

Sale lesionado menor de edad en Puebla

Durante la agresión, también, resultó gravemente lesionado un menor de edad que se encontraba bajo el cuidado de sus abuelos. El niño recibió un impacto de bala y fue trasladado de emergencia a un hospital, donde permanece bajo atención médica.

Tras recibir el reporte de una persona agresiva dentro del inmueble, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula acudieron al lugar y encontraron a tres personas lesionadas. Paramédicos confirmaron que el hombre y la mujer de la tercera edad ya no presentaban signos vitales, mientras que el menor fue estabilizado y trasladado para recibir atención especializada.

En relación con los hechos ocurridos en la Junta Auxiliar de Santiago Momoxpan, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC Cholula) informa: pic.twitter.com/ll5sqm3auC — Secretaría de Seguridad Ciudadana (@SSC_Cholula) July 26, 2026

Los policías lograron asegurar a Ángel “R”, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público como probable responsable de los delitos de homicidio y lesiones.

🚨📌 Este fue el último mensaje que difundió Ángel N., el fisicoculturista que presuntamente asesinó a sus padres e hirió a su hermano menor de edad en Momoxpan. pic.twitter.com/o5gsn5BpjC — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) July 27, 2026

Inician investigación

Peritos y agentes investigadores de la Fiscalía realizaron las diligencias correspondientes, el levantamiento de indicios y el traslado de los cuerpos al Instituto de Ciencias Forenses.

Las investigaciones continúan para esclarecer el móvil del doble homicidio y determinar las circunstancias en las que ocurrió este crimen, que conmocionó a los habitantes de San Pedro Cholula y se suma a la serie de hechos violentos registrados durante julio en el estado de Puebla.

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